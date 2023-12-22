壓降負債成本　內銀年內第3次減存息

中評社香港12月22日電／據大公報報導，國有銀行今日起下調存款利率。工商銀行昨日手機銀行APP發布調整人民幣存款利率。據內媒報導，建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行也將從今日起調整存款掛牌利率，多家全國性股份制銀行也將跟進調整。



3年及5年期定存減1／4厘



這已是今年以來主要商業銀行第3次調整存款利率，對上一次主要商業銀行下調存款利率在9月1日。據工商銀行《調整人民幣儲蓄存款利率相關說明》，本次掛牌利率調整主要涉及今日起新開辦（或支取）的通知存款、零存整取、整存零取、存本取息等存款品種，3個月、6個月、1年、2年、3年、5年期定期存款和大額存單。



其中，通知存款掛牌利率下調0.2厘。零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調0.1厘。3個月、6個月、1年期定期存款掛牌利率下調0.1厘；2年定期存款掛牌利率下調0.2厘；3年期、5年期定期存款掛牌利率下調0.25厘。調整後，1年期定期存款掛牌利率將從1.55厘調整為1.45厘，2年定期存款掛牌利率將從1.85厘調整為1.65厘。



除調整存款掛牌利率外，工行此次調整還對通知存款、定期存款（含大額存單）的最優惠利率水平作了優化，以反映市場利率形勢的變化。



更好支持經濟回升



此次調整中，國有大行率先調整，股份制銀行跟隨調整，並引導其他銀行跟進調整。市場人士指出，中央經濟工作會議要求“促進社會綜合融資成本穩中有降”，商業銀行更好支持經濟持續回升。



同時，商業銀行下調存款掛牌利率，降低存款利率自律上限、暫停部分高息產品業務等方式，壓降負債成本。當前銀行淨息差壓力大，市場料未來存款利率下行仍是大勢所趨。