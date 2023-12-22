專家：美息見頂　人民幣明年升勢料持續

中評社香港12月22日電／據大公報報導，人民幣兌美元中間價昨日輕微回落46點報7.1012。當日在岸人民幣日盤收盤也跌114點報7.1450。但四季度以來，在岸人民幣及人民幣中間價已分別升1552點及786點，或2.17%及1.11%。隨著美聯儲近日釋放明年降息的信號，美匯指數或已見頂，市場人士對明年的人民幣表現正面。



瑞銀估明年升至7算



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，美聯儲近期暗示“加息周期結束”，並逐步向“降息路徑”過渡，市場對美聯儲政策的“鴿派”解讀，令美元下跌，人民幣等非美元貨幣有所反彈，中美利差正趨於收斂並逐漸向常態回歸，利於人民幣的積極因素正在積累。他說，人民幣匯率有堅實的基本面支撐，繼續看好人民幣匯率走勢。



財經評論員、中南財經政法大學兼職教授譚浩俊指出，鑒於美聯儲明年可能有3次降息，美元指數將進入下行通道。綜合判斷，人民幣兌美元的升值步伐不會停止，明年一季度人民幣兌美元有望延續升勢，他說：“若明年美聯儲重啟降息，美元下降趨勢會更強，人民幣升幅可能更大。”



瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤透露，已將今年底人民幣兌美元匯率預測目標從此前的7.3，調高至7.1左右。她預期，未來中國經濟增長將企穩，人行明年春季後或不再降息，同時明年美國經濟增長放緩，美聯儲將開始降息，在中美利差預計收窄、美元有望走弱，及市場對中國經濟信心的修復，將推動人民幣兌美元的小幅升值，該行將明年末人民幣兌美元匯率預測目標從7.15調高至7。