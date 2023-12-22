28港銀賬戶數據共享　元旦起開展

中評社香港12月22日電／據大公報報導，香港金融管理局宣布，“銀行同業賬戶數據共享”（IADS）先導計劃將於2024年1月1日開展，共有28家銀行參與。金管局預計銀行將逐步開發創新的銀行服務，例如簡化信貸申請流程、賬戶資訊綜覽和以數據為本的定制服務。在先導計劃期間，金管局將監察實施進度和市場發展，並進一步制定IADS將來可能的實施方式。



參與先導計劃的28家銀行，包括本港20家零售銀行，以及8家虛擬銀行，已涵蓋大部分主流的零售銀行。IADS旨在讓客戶按其意願，安全而高效地與其他銀行共享其銀行賬戶數據。先導計劃涵蓋存款賬戶資訊，據金管局指出，存款賬戶資訊是指賬戶是否存在、狀態、結餘和交易資訊。



金管局：數字經濟添動力



金管局副總裁李達志表示，期望此計劃能讓客戶進一步釋放銀行賬戶數據的潛力。銀行同業按客戶意願，安全共享賬戶數據，能助銀行和客戶提升效率，降低成本，並帶來創新的數碼服務和解決方案，使雙方都能受惠，亦為香港的數字經濟增添動力。



今年8月中，金管局助理總裁（金融基建）鮑克運向銀行業發出通函，邀請本港持牌銀行參與IADS。初步研究結果顯示銀行同業共享客戶的銀行賬戶數據，有助促進銀行業務數碼化，加強銀行風險管理，並提升客戶體驗。研究亦為IADS先導計劃建立了守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，以促進銀行按客戶意願與同業共享數據。



匯豐客戶“儲蓄及投資”飈3.5倍



此外，匯豐控股（00005）發表新一年度客戶消費回顧報告，截至今年10月底的一年時間內的客戶交易總額增長18%，若按照流動理財應用程式（HSBC HK App）的數碼理財工具“個人預算”的交易類別，交易金額增長最快的是“儲蓄及投資”，按年擴大348%，隨後是“旅遊”和“消遣娛樂”，分別按年增長137%和41%。



匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，數據反映客戶積極進行多元化投資，同時保持良好的投資及儲蓄習慣。匯豐在2022年推出“個人預算”，用戶規模超過220萬人，可追蹤個人客戶在理財戶口及信用卡戶口的每日及每項交易。另外，期內匯豐客戶以日圓交易金額中位數較去年同期擴大150%。