陳茂波：港發展Web　3.0樞紐目標清晰

中評社香港12月22日電／據大公報報導，“香港Web 3.0安全科技峰會暨Web3.0年度頒獎典禮”昨日舉行，財政司司長陳茂波出席時表示，數碼港目前已匯聚了超過210家從事Web 3.0的企業，創辦人來自全球超過20個國家和地區，積極把相關技術應用在生活和商業的不同環節，從支付系統、區塊鏈的網絡保安，到數字娛樂業務，涵蓋廣泛的業務。



今年初財政預算案提出的支持措施相繼落實，數碼港亦獲撥款加速建設Web 3.0基地。陳茂波稱，特區政府目標很清晰，即引領和驅動創新探索與發展，匯聚更多的頂尖企業和人才，讓香港發展成為Web3.0的樞紐。在創新過程中，需要人才、技術、創業者和投資人，龍頭企業群聚和初創企業蓬勃發展，以及彼此間的互動，便非常重要。



虛資平台發牌利行業發展



談及技術發展帶來的風險，陳茂波表示，所有大潮流的發展歷程都肯定有各種挑戰，如何在建構有效的監管框架的同時，避免不同風險，包括海外大型交易平台倒閉外溢的影響、本地騙案的牽連等都必須嚴肅處理和正視，必須更積極主動辨識和排除風險。同時，全方位加強投資者教育是必須的。



至於證監會在今年6月落實的虛擬資產交易平台發牌制度，陳茂波認為，該制度讓認真做好相關業務的企業來說是重要，因為由具公信力機構進行監管，有助更為穩健持續發展。