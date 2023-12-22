港拓虛資具優勢　有望區域領先

中評社香港12月22日電／據大公報報導，《香港：聯通中國和世界之門戶》報告認為，香港“現時是合適時機推動虛擬資產市場發展。”隨著其他地區監管機構對虛擬貨幣的監管力道越來越大，將金融創新浪潮轉移至其他市場。雖然中國內地和日本等亞洲經濟體仍對虛擬貨幣密切關注，但香港仍處於有利地位及可望未來成為數碼和虛擬資產領域的區域性領先中心。



報告稱，香港正迅速及謹慎地推動Web 3.0發展，透過積極排除虛擬資產的各種障礙，仔細規劃相關發展路線圖，確保其發展受到嚴格監管。特區政府在2022年10月發布有關虛擬資產在港發展的政策宣言，概述了如何構建一個有利於虛擬資產行業發展的環境，並且在資產增值與投資者權益保護之間尋求平衡。



mBridge有需要擴容



展望未來，預期有更多資產代幣化產品面世。在上月舉行的金融科技周年會上，證監會公布“有關中介人從事代幣化證券相關活動的通函”，從保護投資者角度釐清監管細節。



截至今年6月，香港已吸引超過120個來自中國內地和海外的虛擬資產企業，涉及虛擬資產交易所至建構Web 3.0生態系統等領域。未來預計可推出香港首個央行數碼貨幣（CBDC）“數碼港元”（e－HKD），配合內地正在研發數碼人民幣（e－CNY），特區政府需採取建設性措施，包括與人民銀行在內的多個地區的中央銀行達成了一項名為“Project mBridge”的合作計劃，以促進跨境貨幣支付和交易。