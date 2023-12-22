金發局：國際金融領袖對港充滿信心

中評社香港12月22日電／據大公報報導，金發局昨日發表《香港：聯通中國和世界之門戶》報告，內容匯聚了金融領袖對香港作為國際金融中心的地位和核心金融實力的看法，並展現了對香港的信心，重申香港作為提供多元化金融和投資機會首選目的地的地位。



63.3%受訪者認為香港是亞洲首屈一指的國際金融中心，100%的受訪資產管理公司將香港列為亞洲第一國際金融中心，近70%的投資銀行表示贊同。金發局主席李律仁表示，隨著特區政府的策略性視野開辟新的增長途徑並鞏固現有的支柱，期待私營機構和公共部門的合作將帶來欣欣向榮的進展。＼大公報記者 邵淑芬



這份報告延續了2021年與OxfordMetrica聯合研究報告的成功基礎。2021年報告指出，幾乎所有受訪者都認為香港目前是亞洲首屈一指的國際金融中心（占63.3%），位列新加坡（26.7%）和東京（6.7%）之上。大部分受訪者（71%）認為香港目前是他們進入中國內地的主要樞紐。少數受訪者（29%），尤其是從事保險業的受訪者，並不如此認為，其主要原因是他們在中國內地已有直接的當地業務，或已在當地設立合資企業。



100%受訪機構：港金融亞洲領先



100%的受訪資產管理公司將香港列為亞洲第一國際金融中心，近70%的投資銀行表示贊同。另外，扎根於美國與歐洲的大型企業也傾向將香港視為亞洲領先的國際金融中心。受訪者一致認為，儘管香港的營商風險仍然存在，但該風險並未足以損害其國際領先金融中心的地位。令人欣慰的是，受訪者沒有過分受到有關香港政治的負面報導影響，而是依賴可靠的實地消息來源。



2023年的報告由金發局與國際咨詢公司OxfordMetrica共同編制，從國際視角深入剖析香港充滿活力及多元化的金融環境。李律仁表示，儘管2019新冠疫情引發的全球經濟放緩，香港在發展道路上仍顯示出其韌性，進一步鞏固作為領先金融中心的地位。



國際金融盛事明年續來



OxfordMetrica主席RoryKnight指出，在2021年OxfordMetrica調查報告發布後的兩年間，香港取得的進展是顯著的，證明這座城市堅韌不屈的決心、迅速而深思熟慮的策劃能力，以及精準的衡量方式。而且香港已經證明了其韌性和適應性，進一步鞏固了作為全球金融樞紐的地位。

