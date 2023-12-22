副手政見會　吳欣盈：民眾黨是台灣水電工

民眾黨副手候選人吳欣盈（中）。（民眾黨提供） 中評社台北12月22日電／2024大選副手候選人政見發表會今晚舉行，台灣民眾黨副手候選人吳欣盈在第一輪發言時，表達參選三大主張，台灣和平要靠繁榮、吸引企業投資台灣，及提升人民薪資，同時保障台灣安全。民眾黨是台灣水電工，用數位及綠色雙軸轉型，打造台灣一個全民共融未來。



2024副手候選人電視政見發表會今晚7時登場，透過3輪政見發表正面交鋒，發言順序依序為民眾黨副手候選人吳欣盈、國民黨趙少康、民進黨蕭美琴，發表會同時在電視及網路直播。



民眾黨吳欣盈說，民眾黨是新興政黨，沒有包袱，不像國、民兩黨，人民渴望政黨輪替，爭取跳脫藍綠的選民支持。政府要給人民帶來好的生活，她主張，台灣和平要靠繁榮、吸引企業投資台灣，及提升人民薪資，同時保障台灣安全。台灣和平要靠繁榮，和平與繁榮不是單向關係，台灣和平要靠繁榮，繁榮需要國際連結，有國際連結，台灣就可以省掉一半的問題。



吳欣盈表示，根據國際知名人資公司，不含獎金情況下，台灣的技術人才投資已經輸給亞洲四小龍其他三國，甚至落後越南及中國大陸。政府必須修法鼓勵更多企業投資台灣為導向，舊的產業必須轉型，提升普遍的薪資。



吳欣盈指出，台灣必須接軌21世紀世界的兩大趨勢，數位及綠色轉型，經濟才能起飛，政府應該開發更多的高科技，開創公私協力的師徒制。至今台灣已經落後許多國家30年，但目前有許多可行方案，只要開始行動，馬上就可以急起直追。



吳欣盈強調，她的政見核心就是打造美好台灣從經濟著手，民眾黨就是台灣水電工，面對一灘死水的經濟，接軌國際，打通水路，用數位及綠色雙軸轉型，將國際人才的資金、資方及發展機會都帶來台灣，打造台灣一個全民共融未來。