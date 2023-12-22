副手政見會　蕭美琴：美沒有疑賴、衹有信賴

民進黨2024副手候選人蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月22日電／2024副手候選人政見發表會22日晚間7時登場，民進黨候選人蕭美琴表示，台灣有人附和對岸，一直在炒作和散布“疑美論”跟“疑賴論”。美國和台灣是堅實的夥伴，沒有疑賴，衹有信賴。蔡英文對兩岸關係的處理，就是“冷靜不躁進、理性不挑釁”，負起國際責任，維持兩岸現狀，這是國際社會信賴台灣的基礎。賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，這也是大家所公認的。



她表示，美國和台灣是堅實的夥伴，我們都相信民主，對印太地區的和平繁榮，也都有堅定的決心。台灣是區域內有能力，也負責任的一份子，會跟愛好和平的朋友們團結在一起，為區域的和平做出貢獻。我們立場堅定，方向確立，腳步穩健。沒有疑賴，衹有信賴。不少國際友人，反而注意到國民黨的高層，包括趙少康先生和侯友宜市長，在台灣、在美國，甚至是派人到中國講的，都不太一樣，包括兵役制度、軍購政策，這些外國朋友自然會心生懷疑、感到疑惑。所以，我認為你們在散布疑美、疑賴論之前，才更應該要把自己的“國家安全”論述先整合好，不樣再變來變去。



她還批抨國民黨指出，我們的對手，也用“邦交國”斷交來攻擊政府，把“外交”上我們遭遇的挫折，轉換成見獵欣喜的政治打擊，我真的感到很的痛心。“中華民國台灣”是一個“主權國家”，本來就有權利跟全世界各國建立“外交”關係，交朋友走向世界。只因為中國的打壓、全力封殺我們在國際社會上生存的空間，才會有跟“邦交國”斷交的事情發生。我們應該對外一起奮鬥，遭遇打壓的時候一起憤慨才對。



蕭美琴先針對國籍問題表示，她的父親是有“中華民國”國籍的台灣人、母親是美國人，過去她有雙重國籍。在2002年放棄美國國籍，現在衹有自出生以來從未放棄過的“中華民國”國籍。



對於趙少康國台語雙聲道，大篇幅批評賴清德的萬里老家違建爭議，並點名“美國請蕭美琴當賴清德副手，是因為不放心賴清德”。蕭美琴回應，消費早年礦工居住困境、“副總統”監督“總統”，稱她是美國監軍，這些主張讓人感到莫名其妙，“中華民國”憲政體制，“副總統”是“備位元首”不是監軍、不是保母，也不能與“總統”分權。

