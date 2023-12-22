趙少康：和平靠民進黨是請鬼拿藥單

2024副手候選人政見發表會。（台“中選會”提供） 中評社台北12月22日電／2024大選副手政見發表會22日晚間登場，中國國民黨候選人趙少康直球對決問民進黨蕭美琴，美國總統拜登已當面向大陸領導人習近平說他不支持“台獨”，民進黨還是堅持抱“台獨”神主牌，全世界有哪個領袖現在支持“台灣獨立”？是美國、日本首相，還是英國、法國。民進黨一再強調他們是支持和平，那是請鬼拿藥單，如果和平靠著他們哦，那台灣真的是沒有和平。

國民黨趙少康第三輪發言如下：



剛剛聽了吳女士談這個“主權基金”，我是贊成的喔。事實上，馬英九當“總統”的時候，我就曾經建議過，像新加坡淡馬錫他們都做得非常成功哦，那馬英九也很重視，他交給“中央銀行”，但是後來大概有各種阻力，所以我是支持你這種看法的。



那基本上我再強調一次，國民黨“反共保台”從來沒有動搖過，那剛剛這個蕭女士也提到很多，說他們要做這個要做那個，那我就不解了，你民進黨已經執政8年為什麼不做呢？為什麼現在才要做呢？很多是早就可以做的，比如說巴氏量表，侯友宜提出來說，80歲以上不用了，70歲以上有癌症2級以上的，或是重大傷患的也不用了，民進黨立刻就來簡化巴氏量表，你早就可以做便民的措施啊，你通通不做啊，人家提出來你才做，這很奇怪。



民進黨有兩塊神主牌啦，一個是“台獨”、一個是反核，那拜登已經當面跟習近平講他不支持“台獨”，那民進黨還是堅持抱這個“台獨”的這個神主牌，叫他放棄他也不要，那是不是請蕭女士告訴我全世界現在有哪個領袖現在支持“台灣獨立”？是美國總統還是日本首相，還是英國這個首相還是法國總統還是德國總理誰支持呢？對不對？



你民進黨現在做的事都是跟世界潮流相對、相向而行的，核電也是這樣子啊。以前我也反核啊，但是那是以前啊，那以前核廢料、核安全當然重要，但是現在發覺地球暖化更糟糕啊，對不對？我的父親肺腺癌過世、我的母親肺腺癌過世，連我40幾歲的秘書，幾個月以前都肺腺癌過世。我們周遭一堆朋友，特別年輕的女性特別多，也不抽煙、也不炒菜，也得了肺腺癌，這個當然都跟空氣污染有關、都跟PM2.5有關嘛！