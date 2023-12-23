唐永紅語中評：大陸或完全中止ECFA運作

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月23日電（記者 陸文煜）大陸商務部日前公布，確認台灣對大陸的貿易禁止、限制措施構成貿易壁壘。國務院關稅稅則委員會21日發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及石化業等12個稅目產品。廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅對中評社記者表示，“九二共識”既是兩岸經濟制度化合作更是大陸惠台讓利的政治基礎與前提條件；台當局大陸政策敵對取向毀滅了ECFA的政治基礎，大陸方面或將進一步完全中止ECFA早期收穫清單的運作。



2010年，海峽兩岸在“九二共識”的基礎上協商談判並簽署ECFA。ECFA早期收穫清單關於減免關稅項目的安排，明顯體現了大陸在“九二共識”的基礎上的惠台讓利。大陸方面13年來始終切實履行承諾，推動和保障ECFA的生效和實施，尤其對於台灣石化、機械產業等給予零稅率進口的政策優惠，為台灣有關企業和民眾帶來切實利益。數據顯示，多年來台灣持續從大陸獲得巨額貿易順差，台灣出口大陸占整體比重近40%，去年兩岸貿易台灣順差1565億美元。



唐永紅表示，民進黨2016年執政以來，不僅拒不承認“九二共識”，而且采行敵對政策取向，勾連外部勢力分裂國家領土、損害國家主權、危害國家安全、阻礙國家發展，日益嚴重地損害國家核心利益。在兩岸貿易方面，台當局對大陸產品采行歧視性政策措施，單方面限制數千項大陸產品進口，更禁止2500多項大陸產品進口。台當局的做法既違反WTO的無歧視原則，又違反了ECFA關於“逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘”的條款。

