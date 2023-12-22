政見會後吳欣盈直接離開　蕭、趙受訪

國民黨2024副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）2024副手候選人今天晚上進行唯一的公辦政見會，三輪各10分鐘的政見論述後，台灣民眾黨副手候選人吳欣盈沒有受訪直接離開公視，民進黨副手候選人蕭美琴則到媒體前簡單表示，非常珍惜今天向民眾報告我們政見、想法是寶貴機會，接下來“總統”候選人還有兩場政見會，賴清德會繼續說明，謝謝大家，離離開前又比2號。



吳欣盈在政見會後直接從公共電視離開，她表示，選後要團結。媒體說國民黨副手候選人趙少康提到說要借用你的長才，她則說，謝謝大家。



三位副手候選人最後衹有趙少康受訪，他最後還問說，還有問題嗎？媒體表示沒有了。趙少康還說，今天問題怎麼這麼少，是太晚了嗎？



第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉將於明年1月13日投票，今天是公辦“副總統”候選人電視政見發表會，晚間7時展開，由公視轉播，3人將透過3輪共30分鐘的發表時間，順序為吳欣盈、趙少康、蕭美琴闡述政見。電視政見發表會舉辦四場，其中“總統”候選人三場、“副總統”候選人一場。每一候選人於每場電視政見發表會發表政見之時間為30分鐘，分三輪發表政見，每一輪時間10分鐘。