新一輪巴以停火談判前景難料

中評社北京12月22日電／多家以色列媒體日前報導，以色列、美國和卡塔爾官員在波蘭首都華沙就巴以交換被扣押人員進行磋商。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和加沙地帶其他武裝組織領導人近日陸續前往埃及首都開羅，與埃方商討巴以停火事宜。



新華社報導，新一輪巴以衝突自10月7日爆發以來，目前已持續70多天。分析人士指出，以色列政府在國內面臨要求優先解救被扣押人員的呼聲，對外面臨美國要求軍事行動降級以及國際社會敦促停火等多重壓力，被迫再次回到談判桌旁。但以色列和哈馬斯的訴求存在較大差距，停火談判前景難料。



分別密集會談



圍繞再次停火以及交換被扣押人員事宜，巴以雙方近期分別展開“密集會談”。



以色列媒體18日報導，以色列情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞當天與美國中央情報局局長伯恩斯和卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德在華沙會面。哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞20日率團抵達埃及首都開羅，與埃方進行會談。



埃及《金字塔報》援引一名不願透露姓名的消息人士的話說，哈馬斯與埃方將為釋放被扣押人員和解除對加沙地帶封鎖“準備一份協議”。



以色列總統赫爾佐格19日表示，以色列已準備好再次實施人道主義停火，並讓更多人道主義援助進入加沙地帶，促成更多被扣押人員從加沙地帶獲釋。

