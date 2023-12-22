】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
講三次侯是我老大　趙少康：口誤要扣20分
http://www.CRNTT.com   2023-12-22 21:41:49


趙少康會後受訪自己笑說口誤。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北12月22日電（記者　黃筱筠）中國國民黨副手候選人趙少康在政見會中口誤說，賴清德是他的老大、掃黑英雄。他在會後受訪自我調侃說，剛剛口誤，“因為我太氣了，看到225坪的工寮太生氣”，他更三次強調“侯友宜是我心目中老大、掃黑英雄、是我的老闆、我的‘總統′”。

　　媒體詢問其他兩人表現如何？趙少康說，表現都很好，大家都稱職，希望執政可以延攬他們到政府表現。

　　至於自己表現打幾分，趙少康說，口誤不好要扣20分，還反問記者說你們覺得怎樣呢？

　　他說，事前就有人告知他，他是唯一男生面對兩位美麗女士，一定要幽默保持笑容，也沒有對她們有攻擊，都是針對賴清德。

　　媒體追問，今天政見會沒有闡述政見都在辯論？趙少康說，闡述過程有，但是一直講政見會枯噪，會有攻防，還是有提出“國防”、兩岸政策，以及解決貧富不均等，他準備很多政見，但是也有攻防。

　　第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉將於明年1月13日投票，今天是公辦“副總統”候選人電視政見發表會，晚間7時展開，由公視轉播，3人將透過3輪共30分鐘的發表時間，順序為台灣民眾黨吳欣盈、中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴闡述政見。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：