講三次侯是我老大　趙少康：口誤要扣20分

趙少康會後受訪自己笑說口誤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）中國國民黨副手候選人趙少康在政見會中口誤說，賴清德是他的老大、掃黑英雄。他在會後受訪自我調侃說，剛剛口誤，“因為我太氣了，看到225坪的工寮太生氣”，他更三次強調“侯友宜是我心目中老大、掃黑英雄、是我的老闆、我的‘總統′”。



媒體詢問其他兩人表現如何？趙少康說，表現都很好，大家都稱職，希望執政可以延攬他們到政府表現。



至於自己表現打幾分，趙少康說，口誤不好要扣20分，還反問記者說你們覺得怎樣呢？



他說，事前就有人告知他，他是唯一男生面對兩位美麗女士，一定要幽默保持笑容，也沒有對她們有攻擊，都是針對賴清德。



媒體追問，今天政見會沒有闡述政見都在辯論？趙少康說，闡述過程有，但是一直講政見會枯噪，會有攻防，還是有提出“國防”、兩岸政策，以及解決貧富不均等，他準備很多政見，但是也有攻防。



第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉將於明年1月13日投票，今天是公辦“副總統”候選人電視政見發表會，晚間7時展開，由公視轉播，3人將透過3輪共30分鐘的發表時間，順序為台灣民眾黨吳欣盈、中國國民黨趙少康、民進黨蕭美琴闡述政見。