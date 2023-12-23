趙少康：美學者建議民進黨凍獨　賴怎不回應

國民黨副手候選人趙少康22日在電視政見發表會發言。（截自公視直播畫面） 中評社台北12月23日電／中國國民黨副手候選人趙少康22日在電視政見發表會上表示，民進黨的“台獨黨綱”，就是要消滅“中華民國”。美國3個重要的學者葛來儀（Bonnie Glaser）要賴清德把“台獨黨綱”廢了，或是把它凍結，賴清德就毫無回應呢？



副手候選人電視政見發表會趙少康第二輪發言全文如下：



我剛剛仔細聆聽了吳女士兩輪的發言喔，她在第一輪裡面特別提到經濟的重要，我完全認同哦，所以侯友宜市長，在不久之前還特別講，我們將來要組成的“內閣”是經濟“內閣”，讓我再講一次經濟“內閣”。



扯一大堆其他的都沒有用哦，把老百姓的生活改善，讓台灣的經濟能夠更好，才是我們最主要的目標。那剛剛吳女士也提到，為什麼民進黨就死也不肯推這個不在籍投票，可以嘉惠200萬人起碼，但是民進黨就是不肯，因為民進黨對我們的選民沒有信心。那另外呢？2050的淨零，民進黨現在我看根本做不到。蔡英文不是講了嗎？李遠哲都生氣啊，反正2024我就我就卸任了，2025以後的事我管那麼多，那你既然不管你為什麼定個2025非核家園呢？不定2024的這個家園呢？要算帳都不知道找誰算。



好，那麼蕭女士剛剛有講，她說我以前就講說“中華民國”民進黨執政會滅亡，我講這個不是開玩笑的，當然我講這個話也不是只是對民進黨講，我也對當時的國民黨主席李登輝講。李登輝說他不是“台獨”，那結果李登輝任滿以後，組織一個比民進黨還獨的這個政黨，台聯黨，大家都看得到嗎，這不是我講的。



那民進黨說，這個“中華民國國旗”在“總統府”每天都升起，其實很多民進黨執政的地方是不升“中華民國國旗”的，你現在看到“中華民國國旗”，都是國民黨執政的地方升的比較多。連“國慶”的時候，民進黨的各種大典的請帖都沒有“中華民國”的標誌、都沒有“國旗”的標誌，那民進黨的黨綱不是就是“台獨黨綱”嗎？那“台獨”不就是要消滅“中華民國”嗎？