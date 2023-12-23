中評社北京12月23日電／日前召開的中央經濟工作會議定調2024年經濟工作，將“以科技創新引領現代化產業體系建設”列為九項重點任務之首，並強調強化企業科技創新主體地位。



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員，北京市科學技術研究院國際與區域合作中心主任李軍凱、北京市科學技術研究院國際與區域合作中心助理研究員謝菁文章表示，企業是產業主體、市場主體和創新主體，強化企業科技創新主體地位，是深化科技體制改革、推動實現高水平科技自立自強的關鍵舉措。



文章提出，建立以企業為主體的技術創新體系。強化企業科技創新的主體地位，有利於推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，加快科技成果產業化進程。建立健全以企業為主體的技術創新體系，能夠使創新活動貼近生產一線，使創新成果直面市場需求。在創新驅動戰略視域下，通過完善決策咨詢機制，建立企業常態化參與國家科技戰略決策的機制，引導企業圍繞國家重大戰略部署開展研發。同時，建立企業家科技創新常態化咨詢制度，定期組織溝通交流，完善資源配置機制，推動企業成為研發投入主體。一方面，有力有序推進“揭榜掛帥”制度，推動更多科研任務由企業承擔；另一方面，完善研發費用稅前加計扣除等惠企政策，強化企業研發投入激勵，推動更多研發投入由企業貢獻。此外，通過構建科技企業梯度培育體系，推動大中小企業融通發展。一是建立健全“科技型中小微企業—科技型骨幹企業—科技領軍企業—世界一流企業”梯度培育體系，加快培育獨角獸企業、專精特新企業等優質企業；二是優化科技領軍企業定位和布局，促使企業自覺履行高水平科技自立自強使命擔當，主動承擔國家重大科技任務和關鍵核心技術攻關；三是發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，提升對中小企業、高校院所的資源、技術、資金支撐能力；四是利用科技型中小企業靈活多變、適應性強的特徵，瞄准所屬細分領域加大創新投入，前瞻布局未來產業。



健全以企業為主導的科研組織模式。要突破瓶頸、解決深層次矛盾和問題，關鍵要靠科技創新的力量，不斷推動科技治理體系和治理能力現代化。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央系統布局和整體推進科技體制改革，破除體制性障礙、打通機制性梗阻、推出政策性創新，為高質量發展提供支撐。通過積極探索產學研融合新範式，從高校院所牽頭主導的產學研合作範式向企業主導轉移，打通從科技強到產業強、經濟強、國家強的通道。同時，構築以龍頭企業為牽引、高校院所廣泛參與的產業鏈關鍵技術攻關項目群，攻克一批關鍵核心技術。通過建立產業技術聯盟，支持企業前置性參與重大創新場景建設，促進企業與高校院所協同創新，推動成果供給與產業需求有效對接。在人才培養方面，完善以企業為主體的人才培育、評價和流動機制。通過引企入校、產教聯合等模式，構建以崗位類型為基礎、以能力標準為導向的科技人才評價機制和人才流動機制，實現人盡其才、才盡其用、用有所成，用好“跨界人才”，破除“創新孤島”。

