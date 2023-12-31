如何實現東莞方案“四個新”目標？邵勇答中評

東莞市發展和改革局總經濟師邵勇（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月31日電（記者 林艷）《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》提出了“四個新”的目標定位，東莞市發展和改革局總經濟師邵勇日前接受中評青年東莞訪問團一行專訪，就東莞下一步將如何實現這四個目標進行瞭解答。



邵勇表示，今年，東莞明確了“科技創新+先進製造”的城市特色，“四個新”的目標定位以及兩岸創新合作也是基於東莞這個特色和城市定位延伸出來的。



一是全力打造兩岸產業創新發展的新引擎。邵勇表示，東莞在深化兩岸科技創新合作方面做了很多基礎性工作，取得一些積極成果。比如成功獲國家批覆的大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，在大朗建設了中國首台、世界第四台脈衝型散列中子源，科技力量正在不斷進入東莞。依托這些科技設施，我們的鬆山湖材料實驗室不斷取得新的科研成果。台灣歷來在很多產業領域具有較強創新意識，比如電子信息產業尤其是芯片產業，且電子信息產業尤其手機產業是東莞支柱性產業，因此，我們認為莞台在產業合作具備扎實基礎、前景樂觀，我們希望從產業創新角度為兩地合作注入新的元素、帶來新的商機，充分發揮兩地科技、產業的優勢，進一步兩地深化產業鏈供應鏈的合作共贏。

