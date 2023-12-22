趙少康與吳欣盈“暗合”推政黨輪替

副手候選人政見會。趙少康、吳欣盈都攻民進黨。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月22日電（記者 黃筱筠）台2024唯一副手候選人政見會昨晚登場，中國國民黨副手候選人趙少康主攻賴清德，再打賴新北萬里老家違建、也再度延續侯友宜攻擊賴“台獨”立場，並沒有把矛頭鎖定其他兩位副手。



蕭美琴在政見會澄清自己無雙重國籍以及自己不是美方監軍。吳欣盈幾乎都看稿避免講錯話，相較趙少康的攻擊火力，蕭、吳則是打保守牌，做好副手角色，攻擊火力較小。



政見會也嗅到是趙少康、吳欣盈兩人集中砲火對準民進黨執政缺失，希望喚起選民政黨輪替。而趙少康最後不忘拉攏吳欣盈，也算是釋出藍白分裂之後的誠意。吳欣盈最後回應媒體說，“團結很重要”，是否再為了選舉最後階段埋下伏筆。



這場副手政見會，趙少康把砲火對準賴清德，把副手政見會升級，也主動駁斥不是國民黨候選人侯友宜的保母，更指難道民進黨候選人賴清德政見只靠一個人提出嗎？如果有蕭美琴參與，蕭就是賴保母嗎？趙試圖要澄清賴陣營指控的趙要取代候的疑慮。



蕭美琴政見主要是澄清外界對賴清德、對民進黨的質疑。她也宣示，賴清德、蕭美琴主張，要捍衛台海和平的現狀，我們不會讓台海爆發戰爭。他們會努力捍衛台海的和平，印太也會和平。“賴蕭配”是最能維持蔡英文路線讀人，沒有“疑賴”衹有“信賴”，也批評的對手指控“疑美論”等言論。



趙少康政見會發揮他長年擔任電視節目主持人的口才，很多東西都能即時發揮，就算是口誤講太快，把賴清德講成自己的老大，他也能在會後受訪，趕緊澄清並且強調三次侯友宜是他的老大，巧妙化解刊尷尬的口誤，也數度強調自己是侯友宜的副手搭擋。