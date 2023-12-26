區桂芝語中評：台課綱不讀廉恥 無情無感

北一女國文老師區桂芝接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）台“教育部”108課綱大量刪減文言文，刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼“士大夫之無恥是謂國恥”，北一女國文老師區桂芝痛批是無恥課綱，引發廣大迴響。區桂芝接受中評社專訪表示，中華文化道統不該絕，如今的課綱教改已將中文、歷史觀都扭曲，造成下一代對文化無感，學生不僅錯別字更多，對文化與血緣恐無感又無情，將會加惡化。



區桂芝，1963年生於基隆，台北市立大學視覺藝術研究所碩士在職專班、政治大學中文系學士，曾任出版社編輯、雜誌執行編輯、“中研院”計算中心刊物編輯、報社藝文記者等。目前是台北市立第一女子高級中學國文老師。12月4日，區桂芝在記者會上，發表一篇2000多字聲明稿，她認為108課綱讓各級學校、老師、學生沉入黑暗的教育深淵，更痛批108課綱刪掉許多經典古文，像是顧炎武的《廉恥》、范仲淹的《岳陽樓記》等，直呼“108課綱就是個無恥的課綱”。區桂芝此番輿論，引爆台灣輿論場，受到廣泛關注。



區桂芝表示，她不知道自己是不是發現108課綱刪掉《廉恥》的第一人，但她就是在去年帶北一女高一學生時，談到顧炎武的《廉恥》，豈料學生竟說沒讀過，因此她特別去查看108課綱目錄，發現真的沒有，而被放在補充教材，深深感到課綱負面的嚴重性。



區桂芝說，文化道統不該絕，當然也包括歷史在內，學生恐將對國文、歷史的觀念扭曲，而文言文篇數的刪減，將直接造成下一代對於傳統歷史文化完全離心離德，對中華文化無感、對歷史無知，自然也對血緣無情，在這樣的意識形態框架下，很容易就產生“仇中”情緒。



區桂芝說，從當年李登輝帶動起的教改，就是嚴重的錯誤，以致現在一些學生，用字遣詞都很貧乏，加上受到網路文化影響，酸民化現象，讓他們對於古文經典中的品德教育，獲益甚少，講話不僅言語無味，且尖酸刻薄而不自知，潛移默化下，若干年後才知道自己的文化濡染、浸潤不足，就怕連自我反思能力都不夠。



區桂芝說，當然也不是所有學生都會這樣，也有些學生蕙質蘭心，稍微成年後，可判斷是非價值，只是非常需要有人引導。過去的時代即便不讀廉恥，也知道人要有廉恥是正確的，在她父母輩年代，教育程度雖不高，但相較現在是單純的，那時社會傳統道德氛圍強，不必學校教，也可知道溫良恭儉讓、禮義廉恥，不讀書也懂，但現在已完全不一樣。



區桂芝指出，近日她在新聞上看到台東愛心菜販陳樹菊，站在斗六市鎮西國小品德教育教材研發中心前，仰望牆上高掛的“禮義廉恥”校訓匾額，陳樹菊就說“善念很重要，人生不是考100分就很厲害”，可如今受到許多西方及政治影響，整個社會的道德氣氛淡薄，家庭功能更式微，學生無法透過現在的課綱教育去產生教養，日益薄弱卻不自知。



