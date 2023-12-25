區桂芝語中評：天然獨其實是謊話！

台灣北一女國文老師區桂芝接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月25日電（記者 張穎齊）台灣“教育部”108課綱大量刪減文言文，遭到抨擊。北一女老師區桂芝接受中評社專訪表示，政治黑手伸入教育，整個政治氛圍帶動學生不要原本的根，不要認同中華文化。太陽花學運時有所謂“天然獨”說法，她認為應是後天的“加工獨”，她不敢想像下一代會變成什麼樣子。她也感嘆，台灣曾是中華文化的領頭羊，如今怎會崩壞到如此地步？最近許多海外華人都關心此事，連外媒都來訪問她。



區桂芝，1963年生於基隆，台北市立大學視覺藝術研究所碩士在職專班、政治大學中文系學士，曾任出版社編輯、雜誌執行編輯、“中研院”計算中心刊物編輯、報社藝文記者等。目前是台北市立第一女子高級中學國文老師。12月4日，區桂芝在記者會上，發表一篇2000多字聲明稿，她認為108課綱讓各級學校、老師、學生沉入黑暗的教育深淵，更痛批108課綱刪掉許多經典古文，像是顧炎武的《廉恥》、范仲淹的《岳陽樓記》等，直呼“108課綱就是個無恥的課綱”。區桂芝此番輿論，引爆台灣輿論場，受到廣泛關注。



中評社記者問，有無想過為何此番言論引起這麼大的迴響？區桂芝說，從沒想到過，她也很意外，不只是在台灣，在海外、大陸都有很多人關注。雖然有人攻擊她，但也有很多人給她非常大的鼓勵與支持，她想她講的話能引起共鳴，表示她沒有做錯，這麼多不認識的人給她支持，也是給她更大的勇氣，她自認俯仰無愧，就盡量不去看負面的攻擊，反正那些套路都一樣，何必隨之起舞？傳統經典浸淫很久的人是不容易被擊倒的，這些經典給她力量，孔子說：“君子不憂不懼”，這就是考驗她可實現多少君子之道。

