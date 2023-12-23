快評：ECFA警訊　解除需有共同協商基礎

中評社快評/12月15日大陸商務部發布對台貿易壁壘調查最終調查結論的公告後，國務院關稅稅則委員會12月21日發布公告，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，引發各方關注。



其實這是大陸發出的一個強烈訊號，主要意涵有二：一是台灣當局長期單方面對大陸產品採取歧視性的禁止、限制等措施，中止部分台灣產品適用ECFA協定稅率，只是發出一個強烈訊號：若不正視並加以改進，未來不排除有更多的產品中止適用，後果更加嚴重；二是民進黨執政當局拒不承認“九二共識，對兩岸經貿、人員往來採取越來越多的限制措施，兩岸經貿商談在缺乏共同政治基礎的情形下無法進行，ECFA的繼續運行面臨巨大挑戰。因此，可以說，問題嚴峻，後果嚴重，影響深遠，警告意味非常明顯。



要解決前述問題，其實也很簡單：就是兩岸在“九二共識”的基礎上恢復對話協商，消除歧視性禁止、限制大陸產品等措施。但在民進黨執政的情況下顯然無法做到。



因此，可以預計，明年如果由不承認“九二共識”的民進黨繼續執政，目前的ECFA爭議不但無解，中止適用的產品項目可能更多，整個兩岸經貿關係發展都面臨更大的挑戰，情勢必然更為嚴峻；而如果由承認“九二共識”的政黨贏得選舉，兩岸即可能在共同的政治基礎上恢復協商，ECFA面臨的問題可能迎刃而解。

