社評：美國涉台再保證?北京不聽花言巧語

美國知名學者呼籲美國在台灣問題上對華“再保證”並沒有觸及實質問題 ​ 中評社香港12月25日電（評論員 冬日）近期在拜登政府調整對華戰略思路，謀求避免競爭演化成衝突的大背景下，美國戰略學界要求在台灣問題上對華進行“再保證”的聲音明顯提升。



最典型的例子是，兩年前鼓吹對台防衛“戰略清晰化”而在美國戰略學界掀起辯論的外交關係委員會主辦的《外交事務》雜誌，發表葛來儀、白潔曦、柯慶生等三位知名中國問題專家的聯合署名文章，呼籲美國在台灣問題上必須進行“再保證”，而不只是軍事威脅中國，稱這才是“威懾力的真正源泉”。



​ 這篇文章提議賴清德若當選應考慮凍結民進黨的“台獨”黨綱，在台灣島內引發強烈反響。有人將之解讀為美國政府通過學者向賴清德施壓。而我們相信，這只是美國學者希望留住北京對統一的最後希望的一部分建議而已。這篇文章更大的主題是，美國如何在台灣問題上進行“再保證”，以緩解北京覺得被逼到墻角不得不對台採取軍事行動的動因。



​ 與幾乎所有希望美國政府在台灣問題上對華“再保證”的美國專家一樣，這三位學者也預設了前提：美國首要應加強對華軍事威懾。此文開篇即強調，支持台灣發展防禦性“豪豬戰略”是美國“義不容辭的責任”。可以說，以軍事威懾阻止北京以武力解決台灣問題是美國政府的政策，也是美國學界探討處理台灣問題的“政治正確”的前提。即便是反思美國政府處理台灣問題的不當之處，這個前提是不能顛覆的。美國戰略學界對台灣問題的思索不可能跳脫防止兩岸走向統一的窠臼，只是在言語表達如何不刺激北京方面轉圈，企圖把台海兩岸分離的現狀無限期地拖延下去。