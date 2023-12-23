中評社北京12月23日電／習近平總書記近日在上海考察時指出，要以科技創新為引領，加強關鍵核心技術攻關，促進傳統產業轉型升級，加快培育世界級高端產業集群，加快構建現代化產業體系，不斷提升國際經濟中心地位和全球經濟治理影響力。



產業集群能有效發揮協同創新、資源集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢。在特定區域中，有交互關聯且地理上集中的企業間緊密互動、分工合作，有助於降低生產成本和交易成本，增強抗風險能力和市場競爭力。產業集群聚集了各種資源和創新主體，不僅能形成相伴相隨的專業市場，還能加快多主體協同創新步伐，助推經濟高質量發展。



世界級高端產業集群是產業分工深化和集聚發展的高級形式，也是國際產業競爭的重點。高端產業集群是由高科技、高附加值、高技術含量的產業組成的區域性產業集聚區，與一般的產業集群相比，綜合實力更強、創新水平更高、協同合作更優。培育世界級高端產業集群，是推動產業邁向高端的關鍵抓手，也是提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、激發製造業競爭新優勢的重要路徑。擁有一批世界級高端產業集群，是製造強國的重要標誌，已成為當前各國發展的重要方向。



培育世界級高端產業集群，發力高端是關鍵。這要求我們整合科技創新資源，培育壯大戰略性新興產業和未來產業，打造新引擎，搶占新高地，加快形成新質生產力。當然也不能忽略夯實基礎能力，要深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，加快短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈，推動產業向高端化、智能化、綠色化升級。



差異布局是重點。當前，各地高端產業集群發展規劃存在一定的同質化競爭、重復建設等現象，不僅無益於產業發展，反而會削弱我國高端產業的整體競爭力。因此，要引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫。不能脫離本地資源禀賦，更不能貪大求洋、一哄而上，要做到有所為、有所不為。



目前我國已有45個先進製造業集群，涉及新一代信息技術、高端裝備、消費品、新能源及智能網聯汽車等多個領域，體現了差異化的布局思路。各地要根據產業實際，因地制宜、揚長避短，將資源優勢轉化為產業優勢。



梯度體系是抓手。對於集群來說，龍頭企業至關重要，往往能有效匯聚產業優勢資源，發揮集聚效應，帶動上下游配套企業協同發展。同時也要加大優質中小企業培育力度，推動大中小企業融通發展，提高產業鏈關鍵環節配套能力，不斷提升核心競爭力。



培育世界級高端產業集群不可能一蹴而就，要從構建省級—國家級—世界級產業集群梯次培育發展體系著手，引導和促進集群“比學趕超”，不斷升級。打造循環暢通的集群產業生態，深化集群高水平開放合作，必將推動國家級高端產業集群向世界級躍升。



來源：經濟日報 作者：金觀平



