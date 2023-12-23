釋放金融支持民營經濟強烈信號

中評社北京12月23日電／金融是實體經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，也是助力民營經濟發展不可缺少的重要一環。中國人民銀行等8部門近日聯合印發的《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》(以下簡稱《通知》)出台25條具體舉措，從信貸資源、債券市場、資本市場、外匯市場、考核激勵、配套措施、組織保障7個方面提出持續加大對民營經濟的金融投入。25條具體舉措向市場釋放了金融支持民營經濟發展的強烈信號，對進一步增強民營企業發展信心，營造公平公正的營商環境具有十分積極的作用。



當前，金融機構持續加強民營企業金融服務還有較大提升空間。要努力做到金融對民營經濟的支持與民營經濟對經濟社會發展的貢獻相適應，各方仍需多措並舉，協同發力。



首先，要不斷暢通“股債貸”三種融資渠道，形成正向引導的長效機制。此次《通知》明確沿用“三支箭”的政策組合拳形式，從信貸、債券、股權融資渠道出發，多角度強化金融對民營經濟的支持，引導更多金融資源流向民企。同時，明確擴大民營企業貸款與債券融資規模的量化目標，作出了支持民營企業上市和再融資的相關政策安排。



其次，強化金融機構服務民營經濟的正向激勵，以政策導向和制度設計提高積極性。《通知》要求通過加大貨幣政策工具支持、強化財政獎勵和保險保障等方式，加大對金融機構的政策激勵和扶持力度。通過完善融資配套措施，切實增強民營經濟的活力，提升民營經濟的金融承載能力。當前，不少民營企業在獲取金融支持時普遍存在缺乏有效擔保、缺乏足夠征信、缺乏支撐數據的情況。值得注意的是，此次《通知》提出“增強民營經濟金融承載力”，從建立健全民營企業、金融機構、政府三方責任共擔，以及損失分擔機制的角度，著眼於修復融資信心，推動問題解決。



最後，引導金融支持民營企業“走出去”“引進來”，助力民營企業國際化發展。《通知》分別從經常跨境投融資、金融服務、項目結算3個方面給出具體措施，助力民營企業實現國際化和高質量發展。當前，國內外貿形勢面臨一定挑戰，金融機構應更加積極作為，為民營企業“走出去”提供國際結算、匯兌、套期保值等各類金融服務便利，指導民營企業有效防範跨境投融資風險。



金融機構要根據《通知》要求，進一步明確服務目標和重點，優化對民營經濟的服務方案，不斷細化服務措施，加大對科技創新、專精特新、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域民營企業的支持力度。此次《通知》的出台恰逢其時，針對金融高質量服務民營經濟提出了明確目標，也為完善長效機制指明方向。相信伴隨《通知》推進落實，金融服務民營經濟的質效將進一步提高，金融服務實體經濟的能力有望持續增強，民營經濟有望迎來新一輪高質量發展。



來源：經濟日報 作者：史夏合



