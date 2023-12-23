治理“城市病”重在建立長效機制

中評社北京12月23日電／近日，住房和城鄉建設部印發《關於全面開展城市體檢工作的指導意見》，在全國地級及以上城市全面部署開展城市體檢工作，找出人民群眾的急難愁盼問題和影響城市可持續發展的短板，系統治理“城市病”。



把城市作為“有機生命體”，通過體檢來“防未病”“治已病”，是提升城市公共服務水平、增進民生福祉的有效途徑。



近年來，我國城市建設步入高速發展階段，城鎮化水平進一步提高，城市發展質量明顯改善，城市功能全面提升，但客觀地說，城市基本公共服務方面仍然存在一些短板弱項。比如，基礎設施投入跟不上新型城鎮化的要求，教育設施、養老托育設施、文旅體育設施、社會福利設施和社區綜合服務設施有待提標擴面等。



當前，我國城市發展正在由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重。因此，做好城市體檢，進一步優化城市基礎設施、提高基本公共服務覆蓋面和效能，不僅關乎城市自身發展，也是滿足人民群眾日益增長的美好生活需要的應有之義。



推進城市體檢的方向是精準“把脈”，診斷城市健康狀況，為城市“病灶”開出良方。城市體檢項目應該緊扣群眾最關心、最直接、最現實的利益訴求，以解決居民身邊的操心事、煩心事、揪心事為目標。不能拿一套標準衡量所有城市，應該結合不同的城市需求，因地制宜建立體檢項目合理、體檢指標科學、檢查手段規範的城市體檢指標體系。



推進城市體檢的目的是對症下藥，做好解決問題的後半篇文章，讓群眾的獲得感、幸福感和安全感變得更加“可感”。各地應依據城市體檢結果，編制城市更新專項規劃和年度實施計劃，系統謀劃城市更新工作目標、重點任務和實施措施，建立項目庫，明確項目實施計劃安排。同時，為防止走過場、圖形式，還要建立和完善問題解決責任制，擴大群眾、社會等監督範圍，實行常態化抽查檢查，推動檢後有效真正落地落實。



推進城市體檢的重點還在於建立長效機制，通過系統化、常態化城市體檢來應對複雜城市問題。各地應將城市體檢作為城市治理的前置程序，利用現代數字技術，加強跨部門共建共享的信息平台建設，推進數據資源整合，推動城市體檢機制嵌入城市全周期管理的各個層面、各個環節，構築更加科學穩定的“一張藍圖繪到底”的長效保障機制，提升城市治理決策的質量。



來源：經濟日報 作者：蔣波



