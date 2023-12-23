日本2024財年防衛預算創新高

（來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，日本政府22日在內閣會議上通過2024財年政府預算草案，其中防衛預算為7.9496萬億日元（1日元約合0.05元人民幣），較2023財年增加16.5%，創歷史新高。



據日本媒體報導，2024財年的防衛預算重點放在提升所謂“反擊能力”和強化導彈防禦網上。在新預算案中，用於長距離導彈研發和配備的費用高達7340億日元。其中，針對提高日本陸上自衛隊12式地對艦導彈射程的研發、製造、配備等費用高達1753億日元，另有大量費用將用於購買美制“戰斧”巡航導彈。在強化導彈防禦網上，日本將耗資3731億日元購置兩艘“宙斯盾”系統搭載艦，兩艘艦將分別於2027和2028年開始服役。



值得注意的是，日本自衛隊將在2024財年新設一個統一指揮陸海空各自衛隊和網絡部隊等的常設機構，名稱暫定為“聯合作戰司令部”，規模240人左右。與之配合，日本將耗資217億日元新設一個“防衛創新技術研究所”，用於研發改變戰鬥方式的新型裝備。在西南防衛方面，日本將新成立一支“自衛隊海上運輸群”，以強化自衛隊的海上運輸能力。



日本政府在2022年底正式通過新“安保三文件”。文件指出，將在2023至2027財年將日本防衛費總額增至約43萬億日元。