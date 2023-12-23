2023年12月12日，在阿聯酋杜拜，一名參會人員走在聯合國氣候變化杜拜大會會場內。（來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，（國際觀察）全球氣候治理凸顯三大趨勢



《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十八次締約方大會（COP28）近日在阿聯酋杜拜閉幕。從本次大會可以看出全球氣候治理凸顯三大趨勢：能源轉型和技術創新成為全球迫切要求；氣候問題“不平等”日益凸顯，亟待實現“氣候正義”；全球氣候治理成敗系於“落實行動”。



氣候危機使轉型創新成為全球迫切要求



氣候變化已成為當前人類可持續發展面臨的最嚴峻挑戰之一。據聯合國政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告，基於各方提交的國家自主貢獻所預示的2030年全球溫室氣體排放量，到21世紀末全球升溫幅度很可能超過1.5攝氏度，要將升溫幅度控制在2攝氏度以內也有難度。



越來越多人認識到，氣候行動刻不容緩。據COP28主辦方介紹，本次大會註冊參會人數超過11萬人，在歷次締約方大會中規模最大。



“化石燃料”是本次大會的焦點議題，這不僅凸顯全球氣候危機正在急速加劇，更表明從高碳到低碳、由化石能源向清潔能源轉型已成為全世界的迫切要求。



綠色低碳發展正成為全球經濟新的重要推動力，由此催生的各類新業態、新技術迎來巨大發展機遇，釋放強大新動能。中國推動能源轉型與技術創新取得積極成效。國際能源署署長法提赫·比羅爾在大會期間指出，中國在太陽能、風能等清潔能源和電動車行業發展方面成績斐然，“是清潔能源領域的冠軍”。



尋求“氣候正義”成為大勢所趨

