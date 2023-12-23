北京將強化商品房預售資金監管

（來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，為切實保障購房人合法權益，促進房地產市場平穩健康發展，北京將對商品房預售資金進一步加強監管，強化屬地住建部門監管責任，並引入北京市住房資金管理中心作為第三方監管機構。



近日，北京市住建委會同市住房資金中心、人民銀行北京分行、國家金融監管總局北京監管局、市高院對現行政策進行了修訂，形成了《北京市商品房預售資金監督管理辦法（2023年修訂版 公開徵求意見稿）》，並於22日開始向社會公開徵求意見。



辦法從監管實踐出發，將監管原則調整為“政府監管、社會監督、專戶收存、專款專用、核定支出、違規追責”，強化了屬地住建部門對預售資金的監管責任，明確屬地住建部門對預售資金用款的審核職責。同時，引入市住房資金中心作為第三方監管機構，承擔具體監管業務，強化了對監管銀行的協調管理，確保對預售資金監管新的要求落實到位。



在資金入賬方面，辦法規定所有房款統一歸集。購房人支付的預售資金，包括定金、首付款、按揭貸款、分期購房款及其他形式的購房款等，應全部直接存入監管賬戶，由市住房資金中心按類目進行標識。在資金支取方面，確保重點監管額度資金應封閉運行、專款專用於本項目有關的工程建設。



辦法首次明確購房人責任，提出購房人應將所支付的購房款存入市住建委、市住房資金中心門戶網站公示的項目預售資金監管賬戶，並及時查看、比對監管賬戶信息，確保個人購房款全部存入監管賬戶，並進行日常監督。購房人可通過市資金中心網站等查詢本人入賬信息和項目重點監管額度內資金餘額。



北京市住建委相關負責人表示，徵求意見結束後將認真研究吸納各方意見建議，進一步完善政策措施，加強預售資金的收存、支取、使用全過程監督管理，確保預售資金用於工程建設。