馬來西亞首家中文學習測試中心揭牌

12月22日，在吉隆坡，馬來西亞教育部副部長黃家和（左二）、中國教育部中外語言交流合作中心副主任於天琪（右三）和其他嘉賓為馬來西亞漢文化中文學習測試中心揭牌。（來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，馬來西亞漢文化中文學習測試中心22日在吉隆坡揭牌，成為馬來西亞首家中文學習測試中心。



該中心由漢考國際教育科技（北京）有限公司（漢考國際）與馬來西亞漢文化中心共建。



中國教育部中外語言交流合作中心（語合中心）副主任於天琪在揭牌儀式上致辭表示，語言學習對於促進中馬兩國人民相知相親具有獨特作用，語合中心將創新開展“中文＋專業”“中文＋職業”等新型教學模式，推動兩國語言合作和人文交流，為鞏固和發展中馬友好關係作出更大貢獻。



馬來西亞教育部副部長黃家和在接受新華社記者採訪時表示，該中心的成立為馬來西亞人民學習中文提供了很好的機會，對於明年即將到來的馬中建交50周年具有重要意義。



馬來西亞漢文化中心主席吳恒燦認為，中文學習測試中心將為馬來西亞人民學習中文提供便利，為中文的海外傳承與傳播貢獻積極力量。



中文學習測試中心是在中國教育部中外語言交流合作中心指導下，由漢考國際在漢語水平考試（HSK）基礎上，與各國合作設立的中文教、學、考、來華留學、實習就業綜合國際教育合作項目。中文學習測試中心以開展中文教學和考試為主，著眼於國際中文教育事業市場化發展，致力於打造國際中文教育領域新品牌。