前11月中歐班列累計開行16145列　

中評社北京12月23日電／據人民日報報導，中國國家鐵路集團有限公司近日發布數據，今年1至11月，中歐班列累計開行16145列、發送貨物174.9萬標準箱，同比分別增長7%、19%，綜合重箱率100%，貨物運量已超2022年總運量。



氣溫已降至零下，內蒙古二連浩特鐵路口岸仍一派火熱場景：火車鳴笛出發、龍門吊快速滑動、正面吊來回搬運，數以千計的集裝箱搭乘中歐班列前往歐洲。截至11月28日，今年二連浩特鐵路口岸出入境中歐班列數量突破3000列，為2013年以來首次年內突破3000列。



歷經10年發展，如今中歐班列越開越密、越開越好，通江達海、物暢其流。截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家217個城市。



加快建設運輸通道。11月30日，蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線工程開通運營，年運輸能力由1500萬噸提升至6000萬噸，列車運輸時間平均壓縮40分鐘，中歐班列運輸能力持續提升。



實施擴編增噸舉措。今年以來，中歐班列編組輛數和牽引質量不斷提高，班列運輸能力提升10%。



穩定運行全程時刻表班列。2022年10月26日，首趟全程時刻表中歐班列從西安國際港開出。截至今年11月底，全程時刻表中歐班列累計開通5條線路，運輸時間較普通班列平均壓縮20%以上。