中國銀行機構風險總體可控

中評社北京12月23日電／據新華社報導，中國人民銀行12月22日發布的報告顯示，2023年二季度，中國人民銀行對4364家銀行業金融機構開展央行金融機構評級。評級結果顯示，我國銀行機構整體經營穩健，風險總體可控。大型銀行評級結果較好，區域金融生態持續優化。



記者瞭解到，央行評級每季度開展一次。評級等級劃分為11級，分別為1－10級和D級，級別數值越大表示機構風險越高，評級結果為8－10級和D級的機構被列為高風險機構。



中國人民銀行當日發布的《中國金融穩定報告（2023）》顯示，評級結果1－7級的銀行有3655家，資產占全部參評銀行總資產的98.28%。其中，大型銀行評級結果較好，是金融體系穩定的壓艙石；城市商業銀行的評級結果次之，部分農村中小金融機構存在一定風險。



評級結果還顯示，絕大多數省份存量風險已壓降，區域金融生態持續優化。報告顯示，福建、貴州、江蘇等10個省區市轄內無高風險銀行，另有13個省區市轄內高風險銀行維持在個位數水平。



中國人民銀行相關人士介紹，對於8－D級高風險機構，中國人民銀行採取了多種早期糾正措施，並於2022年選取了6個試點省份開展硬約束早期糾正試點，要求試點地區增量高風險機構在一年內完成化險任務。在此基礎上，2023年中國人民銀行穩妥在8省市推動試點擴圍，不斷推動硬約束早期糾正工作制度化、規範化。



報告稱，中國人民銀行將繼續深入推進中小銀行改革化險工作，積極穩妥推進城商行、農信社風險化解，穩步推進村鎮銀行改革重組。