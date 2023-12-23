山西省級勞務品牌增至30個

中評社北京12月23日電／據新華社報導，12月22日，在山西省人力資源和社會保障廳主辦的山西省勞務品牌工作交流推進會上，第三批省級勞務品牌正式獲得授牌。截至目前，山西共評選出省級勞務品牌30個、省級勞務協作基地13個。



第三批省級勞務品牌包括太原新東方烹飪、婁煩園藝工、汾州筵席廚師、榆社古建工匠、陽泉數智工、長治瑞心康護、晉城潔霸保潔、洪潤三保、永濟面師、龍門護工。



據悉，2018年起，山西組織開展省級勞務品牌和勞務協作基地評選活動，分別最高給予60萬元、100萬元的獎勵，鼓勵各地培育發展勞務品牌。同時，山西建立了勞務品牌資源庫。山西省人力資源和社會保障廳數據顯示，全省特色勞務品牌共122個，其中家政類40個、餐飲類27個、製造業類27個、農林類14個、傳統手工藝類14個，覆蓋11個市、76個縣（市、區），勞務品牌就業總規模達64萬人。



會上，山西省優秀勞務品牌代表進行典型經驗交流發言。



說起勞務品牌，山西省“呂梁山護工”“天鎮保姆”“繁峙綉娘”“棋源叉車工”等勞務品牌享譽全國。近年來，山西省人社部門緊密結合當地務工傳統、地域優勢以及市場發展需要，積極培育勞務品牌，帶動城鄉勞動者高質量就業、就地就近就業，致力於將勞務品牌轉化為高質量就業的名片、返鄉創業的名片、地方產業的名片和城市發展的名片，為服務縣域經濟發展、助力鄉村振興注入新動能。