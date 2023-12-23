國家大劇院舉辦建院十六年公眾開放日藝術節

中評社北京12月23日電／據新華社報導，當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。



12月22日，觀眾在國家大劇院北水下廊道西側展廳觀看《寬闊的現實主義：中國與西班牙當代油畫展》。



當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。



12月22日，觀眾在國家大劇院戲劇場入口觀看裸眼3D大屏。



當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。



12月22日，觀眾在國家大劇院音樂廳一層觀看《百年留聲——老唱片精品展》。



當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。



12月22日，觀眾在國家大劇院公共空間與身著劇目中舞台服飾的“劇中人”合影。



當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。



12月22日，觀眾在國家大劇院西咖啡廳前欣賞藝術家的小提琴與鋼琴演奏。



當日，國家大劇院迎來建院十六周年公眾開放日藝術節，百餘場精彩活動在國家大劇院“一院三址”（國家大劇院、北京藝術中心、台湖舞美藝術中心）上演，活動還通過國家大劇院古典音樂頻道及多家網絡平台線上分時段播出。