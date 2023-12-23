兩百餘家金融機構在北京房山共話金融安全

中評社北京12月23日電／據新華網報導，數字貨幣、人工智能、雲服務……當前，金融的數字化轉型持續深化，實現金融強國目標，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，無疑需要防範化解金融安全風險，為金融行業的穩定與發展賦能。12月21日至22日，2023北京國際金融安全論壇暨金融科技標準認證生態大會在北京市房山區舉辦，200餘家金融科技機構及學者專家齊聚北京金融安全產業園，共同探討當前金融安全領域的核心問題。



在22日舉辦的開幕式上，中國科學院院士、清華大學教授、國際密碼協會會士王小雲，中國人民大學原副校長、國家金融研究院院長吳曉求，奇安信科技集團股份有限公司董事長齊向東等學者專家皆闡釋了各自領域涉及金融安全風險的最新研究和觀點，現場還發布了金融數據可信流轉平台、金融業量子技術應用實驗室、人工智能金融應用安全實驗室、《金融科技自主創新白皮書（2023）》等。



保障金融安全，需在技術標準上贏得主動。“金融標準、檢測認證作為國家質量基礎設施的重要組成，對於築牢金融業的安全底線、提升質量水平具有關鍵作用。”中國金融電子化集團公司黨委書記、董事長周逢民表示。



覆蓋實施全過程、貫穿全集團的標準體系；結合自身數據風險特性制定的數據風險管理實施細則；基於金融行業相關標準，以國際通用認證方法為工具的認證體系……論壇中，中央國債登記結算有限責任公司、中國銀行軟件中心、中國建設銀行運營數據中心、北京國家金融科技認證中心等機構的代表就各自在數字技術風險管理、保障金融數據安全等方面如何實現規範化、標準化進行了分享。



論壇還向《金融領域商用密碼應用案例集》參編單位、金融科技標準認證標杆示範單位、數據領域首批專項示範與先行單位等7大領域、超200家機構頒發了證書。



此次論壇主題為“傳遞信任 服務發展”，由北京市地方金融監督管理局、房山區人民政府共同指導，中國財富傳媒集團主辦。