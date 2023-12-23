碳材料再添兩位新成員

中評社北京12月23日電／據科技日報報導，通過對兩種分子實施“麻醉”和“手術”，同濟大學材料科學與工程學院許維教授團隊首次成功合成了分別由10個或14個碳原子組成的環型純碳分子材料，碳材料家族再添兩位新成員。近日，國際學術期刊《自然》在線發表了這一科研成果。這項研究首次成功精準合成了兩種全新的碳分子材料（碳同素異形體），即芳香性環型碳C10和C14，並精細表征了它們的化學結構。這兩種合成的新穎碳結構有望應用於未來的分子電子器件中。



碳是一種常見的非金屬元素，碳材料在自然界中有多種存在形式，其具體外在表現形式取決於每個碳原子周圍與之成鍵的原子數目。當每個碳原子只和周圍兩個原子成鍵時，會形成環型純碳分子（即環型碳，Cn）。環型碳在自然界中並不是天然存在的，而人工合成又極具挑戰性。此外，在環型碳中每個碳原子和周圍兩個原子的成鍵方式一直存在爭議。許多團隊嘗試合成環型碳但並未獲得成功，一些氣相的實驗雖然顯示存在環型碳的跡象，但是難以分離提純環型碳並進一步表征它們的結構。



直到2019年，IBM實驗室與牛津大學研究團隊制備出單個的環型碳C18，首次從實驗上驗證了C18為單鍵和三鍵交替的聚炔型結構。然而，環型碳是一個大家族，想合成尺寸更小的環型碳也更具挑戰。此外，它們的結構和穩定性仍然讓人難以捉摸。有理論預測，C10是環型（Cn，n≥10）碳結構和線型（Cn，n<10）碳結構的分界點，同時也是最大的芳香性累積烯烴型環型碳。c14則被預測是從累積烯烴型c10到聚炔型c18的佩爾斯相變過渡態。因此，研究c10和c14的結構和穩定性具有極其重要的意義。衹有將這兩種全新的碳材料家族成員精準合成出來，方能精細表征它們的結構。



在這項研究中，團隊採用了不同於C18的將環狀碳氧化合物作為前驅體的合成路線，創新性地設計了全鹵化萘（C10Cl8）和蒽（C14Cl10）兩種前驅體分子。團隊將這兩種分子放在“手術台”氯化鈉薄膜上並將其“麻醉”——用液氦凍住。之後利用STM針尖作為“手術刀”對其進行“手術”（原子操縱），進而誘導兩種分子完全脫鹵並伴隨發生反伯格曼開環反應，最終成功地在氯化鈉薄膜表面上合成了兩種芳香性環型碳C10和C14。研究發現，不同於此前C18的聚炔型結構，C10和C14均具有累積烯烴型的結構。



團隊進一步通過理論計算發現，這兩位碳材料家族的新成員並非擁有完全一致的特性。C10完全沒有鍵長交替，而C14作為從累積烯烴型C10到聚炔型C18的過渡態，存在一個非常小的鍵長交替，但在實驗上無法分辨出來。



許維表示，這項工作推動了環型碳領域的研究，提出的表面合成策略有望成為一種合成一系列環型碳的普適性方法。同時，合成的環型碳有望發展成為新型半導體材料，並在分子電子器件中有著廣闊的應用前景。