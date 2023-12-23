公安機關持續投入抗震救災工作維護社會安穩

中評社北京12月23日電／據人民網報導，按照公安部部署要求，連日來，各地公安機關持續啟動應急響應機制，加大警力投入，配合相關部門全力開展傷員救治、受災群眾安置，充分發揮職能作用，切實做好交通保暢、秩序維護等工作。



甘肅公安機關採取分級響應、梯次增員、整體聯動工作模式，組織警力深入受災嚴重地區，摸排垮塌民房、轉移被困群眾，滾動巡查災區重點部位情況，及時發現處置各類風險隱患，協助轉移群眾9.4萬餘人。高效運行抗震救災交通保障聯勤機制，在主幹道設置執法服務點36處，警車帶道護送救援車輛60批次，保障救援車輛5500餘輛次，確保各類救援車輛安全有序通行。統籌警力下沉至受災鄉鎮和村社，持續開展巡邏防範、治安管理、隱患排查等工作，特別是強化緊急避險點、群眾安置點、物資存發點、醫療救援點等重點部位的治安秩序維護，嚴防發生哄搶、盜竊救災物資等違法犯罪活動。



青海公安機關深入分析當前災情形勢，針對性研究細化工作措施，投入衛星通信車、無人機等通信設備，全力開展搶險救援各項工作，累計配合有關部門設置安置點250個、轉移群眾10.1萬餘人。全天候監測路網運行態勢，持續強化交通疏導管控，及時消除道路交通風險隱患。全面強化社會面整體防控，加強街面和居民安置點的巡邏防控，積極配合有關部門做好救援物資接收和發放工作，嚴防發生影響抗震救災工作的案事件。



四川、陝西、寧夏等相鄰地區公安機關跨區接力護送抗震救災物資運輸車輛，及時公布路況信息和交通管制措施，提示無關社會車輛提前繞行。目前，通往甘肅、青海震區主要道路及周邊道路通行秩序良好，抗震救災綠色通道安全順暢。