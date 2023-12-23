將進一步指導加強愛國主義教育網絡內容建設

中評社北京12月23日電／據人民網報導，愛國主義自古以來就流淌在中華民族血脈之中。2023年10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議審議通過了愛國主義教育法，該法將於2024年1月1日生效實施。12月21日上午，全國人大常委會法工委、辦公廳召開新聞發布會，進一步加強愛國主義教育法的宣傳解讀和貫徹實施，形成推動法律正確有效實施的濃厚社會氛圍。



隨著信息技術的發展應用，網絡空間已經成為億萬群眾的精神家園。愛國主義教育法規定了網絡信息服務提供者應當加強愛國主義教育內容建設。對此，中央網信辦網絡法治局副局長唐磊在發布會上表示，一直以來，中央網信辦高度重視愛國主義教育工作，在推動制定修訂網絡立法的過程中不斷強化愛國主義相關法規制度建設。



在法律層面，網絡安全法明確禁止利用網絡從事危害國家安全、榮譽和利益、煽動顛覆國家政權、破壞國家統一等；英雄烈士保護法規定網信等部門應當鼓勵和支持以英雄烈士事跡為題材、弘揚英雄烈士精神的優秀文學藝術作品等的創作生產和宣傳推廣；未成年人保護法明確提出國家、社會、學校和家庭應當對未成年人加強愛國主義教育。



在行政法規層面，《未成年人網絡保護條例》規定國家鼓勵和支持製作、復制、發布、傳播弘揚社會主義核心價值觀和社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化，鑄牢中華民族共同體意識，培養未成年人家國情懷和良好品德，引導未成年人養成良好生活習慣和行為習慣等的網絡信息。



在部門規章層面，制定修訂《互聯網新聞信息服務管理規定》《網絡信息內容生態治理規定》《互聯網用戶賬號信息管理規定》並積極完善愛國主義相關制度。如《網絡信息內容生態治理規定》明確鼓勵網絡信息內容生產者製作、復制、發布含有宣傳黨的理論路線方針政策和中央重大決策部署、宣傳優秀道德文化和時代精神、充分展現中華民族昂揚向上精神風貌等內容的信息。



當前，互聯網已經成為愛國主義教育的重要載體。唐磊稱，網信部門將進一步指導網絡信息服務提供者加強愛國主義教育網絡內容建設，組織開展愛國主義相關重大主題、重大活動、重大事件等宣傳報導，營造濃厚的愛國主義教育氛圍。同時，持續加大對含有違反愛國主義教育法內容的網絡信息的治理力度，進一步壓實網絡信息服務提供者主體責任，健全完善長效機制，切實將愛國主義教育相關法規制度要求落實到管網、辦網、上網全過程中，積極營造天朗氣清、生態良好，正能量充沛的網絡空間。