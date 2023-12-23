賞冰樂雪激發消費潛力

中評社北京12月23日電／據經濟日報報導，冰雪娛樂、霧凇漂流、特色民宿……冰雪資源得天獨厚的黑龍江不僅能讓遊客賞冰樂雪，還能品嘗美食、體驗新玩法，欣賞現代科技視覺盛宴。



“不是歐洲去不起，而是哈爾濱更有性價比。”一句網絡上的熱梗，讓哈爾濱成了許多遊客冬季旅遊的首選。廣東遊客許韵感慨道：“來哈爾濱看美麗冰城，玩最有活力的冰雪，看中央大街和索菲亞教堂的歐陸風情，幾天玩得太嗨，都不覺得冷。真是不虛此行！”



又到一年冰雪季，冰雪資源得天獨厚、冰雪文化底蘊深厚的黑龍江省，冰雪旅遊、冰雪消費熱情再度高漲。從松花江畔的中央大街、亞布力滑雪旅遊度假區到中國雪鄉、“北極”漠河等知名冰雪旅遊景區，處處可見游人如織的景象。



冰雪旅遊升級



接連幾場大雪，讓龍江森工集團大海林林業局有限公司的雪鄉景區顔值更高。走進雪鄉景區，只見來自天南海北的遊客簇擁在“中國雪鄉”大石碑前拍照留念。



湖南遊客肖萍在短視頻中看到雪鄉美景，立刻動身前來游玩，“像童話世界一樣，從來沒看到過這樣漫天大雪的場景，很興奮，明年還要來”。



位於雪鄉雪韵大街中段的童話世界觀光棧道全長300多米，一步一景。雪蘑菇、雪蛋糕、雪被子……童話雪鄉在此盡收眼底。今年，雪鄉景區用木頭堆砌成各種卡通人物，用“林言林語”向遠道而來的遊客栩栩如生地講述雪鄉故事。熊大熊二、傻麅子、梅花鹿、大雪人……浙江遊客黃根生在各種卡通造型前開心地打卡，“這些卡通造型特別有創意，配上雪鄉的自然美景，美麗又可愛”。



山楂味的“紅燈籠”、芒果味的“雪房子”、牛奶味的“雪蘑菇”……讓遊客覺得萌趣可愛的不衹有卡通人物，還有冰天雪地中的文創雪糕。“今年雪鄉景區推出了三色文創雪糕，外觀結合了雪鄉獨有的文化元素，深受廣大遊客喜歡。”黑龍江省雪鄉旅遊開發有限公司副經理劉冉說。



隨著降雪持續，皚皚白雪在風力作用下隨物具形。3000餘盞大紅燈籠與白雪交相輝映，宛如童話世界。自11月10日開園以來，雪鄉景區入園人次約40萬，其中黑龍江省外遊客占比約80%。家庭旅館預訂比往年同期提前近半個月，部分家庭旅館春節客房已基本訂完。



景區內的不少民宿旅館也都提前做足了“功課”。林子草堂民俗旅館今年採用了全新的管理模式，店主王鳳告訴記者：“我們對房間設施全新升級，服務水平也在不斷提升，希望大家能滿意。”



“今年我們對旅遊基礎設施和亮化工程進行提檔升級，打造雪鄉花燈一條街，改造提升雪韵大街景觀，重點圍繞提升服務標準等內容開展集中培訓，努力打造冰雪旅遊服務品牌。”龍江森工集團大海林林業局有限公司副總經理劉忠才表示。



節慶活動豐富



前不久，第25屆哈爾濱冰雪大世界園區正式開園迎客。作為園區最具人氣的娛樂項目，今年超級冰滑梯的滑道由8條增至14條，可以讓更多遊客同時體驗冰雪王國中獨具魅力的“速度與激情”。



“很早就聽朋友說冰雪大世界的大滑梯特別刺激，我早早就訂好了酒店，做好了旅遊攻略，這次可得好好地玩一玩。”來自海南的遊客吳瓊說。



今年，哈爾濱馬迭爾文化旅遊投資集團精心策劃推出冰雪大世界、太陽島雪博會、松花江冰雪嘉年華、亞布力滑雪、冰燈藝術游園會和城市冰雪景觀建設“5＋1”冰雪旅遊產品，總規劃面積為歷屆規模體量最大。



“我們要把冰雪大世界打造成世界一流的冰雪主題樂園。遊客不僅可以賞冰樂雪，還能品嘗百餘種美食，體驗新玩法，欣賞現代科技視覺盛宴。”哈爾濱馬迭爾文化旅遊投資集團黨委副書記、副總經理秦曉燕說。



11月8日開始，黑龍江正式開展冬季冰雪旅遊“百日行動”，將持續至明年2月28日。“百日行動”推出系列冰雪旅遊項目，包括十大冰雪旗艦產品、十大冰雪精品線路、15個品牌節慶活動、20個網紅打卡地。“我們將冰雪資源優勢轉化為旅遊市場消費優勢，主要圍繞吃住行游購娛全產業鏈，從供給側發力，構建多層次、多樣化、多業態的冬季旅遊產業體系。”黑龍江省文化和旅遊廳副廳長侯偉說。



今冬冰雪季，哈爾濱市構建了冰雪節慶、冰雪文化、冰雪藝術、冰雪體育等七大板塊系列活動，哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新表示，哈爾濱力爭通過做好“冰雪＋”“＋冰雪”大文章，助力推動冰雪經濟全產業鏈發展，打造最具特色的冰雪旗艦產品、冰雪精品路線和品牌節慶活動，不斷提升旅遊服務質量，充分釋放冰雪旅遊消費潛力。



作為老牌滑雪旅遊度假勝地，亞布力滑雪旅遊度假區今冬舉辦了一系列專業和大眾冬季運動賽事，並推出系列文旅活動，致力於打造新興度假模式。亞布力管理委員會副主任李春偉介紹：“我們針對不同遊客需求，提供不同價位的滑雪、滑住套餐，設計一日游、多日游旅遊線路，並加大優惠力度。”



消費政策給力



遜克縣克林鎮平台村地處小興安嶺北麓腹地，因每年冬季綿延幾十裡的霧凇奇觀而聞名。近年來，克林鎮立足生態資源優勢，大力發展特色民宿、冰雪娛樂、霧凇漂流等一批冰雪旅遊產業，越來越多百姓吃上了“旅遊飯”。“特意來這裡看霧凇，就住在村裡的農家樂，還能買到木耳、蘑菇、菜幹等當地土特產，方便又實惠。”湖北遊客王志偉說。



為進一步創新旅遊產品業態，豐富優質旅遊供給，釋放旅遊消費潛力，不斷提升旅遊消費質量水平，黑龍江日前出台了《釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展50條措施》（以下簡稱“50條”），提出包括開展鄉村旅遊提質增效行動、民宿精品化發展等在內的加大優質旅遊產品和服務供給措施，大力發展冰雪經濟、激發旅遊消費需求，進一步釋放旅遊業促消費、穩增長、增就業、惠民生的巨大潛力和引領帶動作用。



針對當前遊客對旅遊消費的高品質、多樣化需求新趨勢，“50條”也針對提升冰雪消費體驗進行了謀篇布局：圍繞冰雪游，建設一批集滑雪、登山、徒步、自駕、非遺體驗、冰雪文化展示等多種體育文化旅遊活動於一體的高品質、復合型冰雪旅遊基地，從產品高質量供給上挖掘消費潛力；開展文旅產業賦能城市更新行動，鼓勵引導演出場所、文化場館、體育場所進行功能性改造，支持各地聯合銀行、平台、商家等發放文旅消費券，共同讓利促銷，從補短板強弱項、服務提升、惠民政策中挖掘消費潛力。



接下來，黑龍江將緊緊圍繞發展冰雪經濟，做精做強特色文旅。黑龍江省文化和旅遊廳黨組書記、廳長何晶說：“未來我們將豐富特色產品供給，打造冰雪旅遊目的地，擴大‘銀絲帶’國際冰雪經濟合作朋友圈，推動文旅產業賦能振興發展。”