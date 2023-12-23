呵護腦血管，控制血壓血糖很重要

中評社北京12月23日電／據光明日報報導，氣溫下降，我們身體很多生理指標會發生變化，比如血管收縮、血壓升高、血流不暢等，因此更易發生腦出血或腦梗。天氣寒冷，人們活動量減少，易使血糖升高，也會增加腦卒中的發生風險。哪類人群更容易患上腦卒中呢？



一類是中老年人。隨著年齡的增長，動脈內壁會出現斑塊；在動脈粥樣硬化的基礎上，血栓形成；高齡的人還容易有心房顫動，心房顫動會引發血栓栓塞。



另一類是自身存在很多腦血管病危險因素的人。比如高血壓人群，長期的血壓高會導致顱內小動脈玻璃樣變，容易破裂出血或血栓形成。其他危險因素，比如吸煙、酗酒、糖尿病、肥胖等人群患腦血管病的概率比正常人要高很多。



隨著社會環境的變化和生活方式的改變，腦卒中、冠心病等傳統觀念中的“老年病”呈現發病“年輕化”的趨勢。相當多的當代年輕人工作節奏快、精神壓力大、久居在室內、陽光接觸少、熬夜又晚起、躺平不鍛煉、飲食無規律、經常吃外賣、低頭刷手機、久坐成習慣，導致基礎疾病增多，加速了動脈粥樣硬化。所以年輕人應當提高防範意識，盡量避免不良生活習慣。



此外，遺傳因素也會影響腦卒中的發生概率。一些有腦血管病家族史或者危險因素家族史的年輕人，應重視腦血管病的預防，隨時關注自身的各類健康指標，定期進行健康體檢，及時發現一些早期因素，進行干預和治療。



保護老年人的腦血管健康，首先要保持好總體健康。總體健康好，抵禦各種疾病的能力就強。比如保持均衡膳食，減少高脂肪、高膽固醇、高糖、高鹽食物的攝入，限制加工食品的攝入，增加蔬菜、水果、全穀類和富含健康脂肪的食物，如魚類、堅果和豆類。同時，適度的體力活動有助於促進血液循環，增強血管系統功能。但需要注意的是，在冬季，鍛煉時間不宜過早，應選擇在太陽升起、溫度回升後的時間段。可選擇適合自己的有氧運動。



控制高血壓和糖尿病是保護腦血管健康的重要措施。冬季由於血管收縮會出現血壓升高，因活動減少會出現血糖升高，應定期監測血壓和血糖，遵醫囑調整降壓和降糖藥物。下棋打牌時要避免情緒激動和過度緊張，保持心情愉快，減少精神壓力。



由於腦卒中是急性病，患者越早得到治療，恢復就越好，因此，為患者爭取寶貴的救治時間尤為重要。這就需要我們能快速識別腦卒中的早期症狀。如何識 別？我們可以參考“BE FAST”原則。



當一個人突然出現B——難平衡，走路不穩；E——看不清，視物困難；F——臉不正，嘴角歪斜；A——臂不平，一側肢體無力；S——語不靈，說話含糊，不能理解他人語意等情況時，需要第一時間撥打急救電話求助（Time）。一句話概括就是——突發的一側肢體無力、嘴歪、言語不清很可能是腦卒中。這時應該去急診看病了。如果病人在發病後很快到達醫院，經過醫生判斷為急性腦梗死，適合溶栓或者取栓，那麼，接受治療後就有望獲得更好的恢復。



很多人在平時接受CT或核磁共振檢查後，報告中出現“腔隙性腦梗死”的描述。這是什麼意思？嚴重嗎？“腔隙性腦梗死”多數時候只是一種影像學的描述，並不是嚴格的疾病診斷。這種描述意味著檢查發現大腦深部的腦組織出現了一些輕微的改變。如果沒有對應的症狀，可能是一種老年化的改變，不是病態。如果有對應的症狀，可能是真正的腦梗。嚴謹的做法應是由醫生根據患者的臨床表現及影像學結果，做出綜合判斷，再給出後續治療方案。



對於患有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病的人群，應定期進行檢查和治療，以控制病情發展，當出現腦卒中症狀應立即就醫，切勿自行在家用藥。



（作者：杜萬良，系北京天壇醫院急診科副主任）