牛奶不一定助眠　咖啡也未必提神

中評社北京12月23日電／據北京青年報報導，在我們日常生活中，有很多人會通過喝牛奶來助眠，也有許多人會選擇喝咖啡來提神。然而，牛奶和咖啡的功效真的如我們所想嗎？今天，就讓營養師為大家揭曉這個疑問。



牛奶對睡眠的幫助很有限



牛奶中含有豐富的蛋白質和鈣質，是一種營養價值很高的飲品。此外，牛奶中還含有色氨酸——一種合成5－羥色胺和褪黑素的原料。而5－羥色胺和褪黑素常用於改善睡眠，因此網絡上流傳著喝牛奶能助眠的說法。



事實上，牛奶中的色氨酸含量並不高，幾乎可以忽略不計，因此對睡眠的影響非常有限。



如果睡前喝大量的牛奶，起夜跑廁所次數多反而會影響睡眠質量。此外，有些人可能對牛奶中的乳糖不耐受，喝牛奶後反而會導致胃腸道不適，影響睡眠質量。



想要改善睡眠，關鍵還是要養成良好的作息習慣，避免臨睡前過度使用電子產品，保持身心放鬆。



咖啡喝太多會鬧心



咖啡中的咖啡因確實可以刺激神經系統，適量攝入具有一定的提神作用。但過量攝入咖啡因會導致心跳加速、失眠等不良反應，反而影響到第二天的精神狀態。此外，咖啡因的作用時間有限，大約在4至6小時後就會逐漸消退。



有時大腦疲勞是一種自我保護，我們應該讓大腦休息一下，比如小憩一會兒或者起身活動一下，而不是一直靠咖啡提神，以免麻痹神經，造成過度疲勞。



想要保持長時間的精神狀態，不能僅僅依賴咖啡因。我們更應該關注日常作息、飲食均衡、適當鍛煉等，全面提高身體素質，保持良好的精神狀態。



牛奶和咖啡這樣喝才健康



奶製品 適量攝入奶製品，可以為身體提供營養，有益健康。但要注意選擇配料簡單的奶，如乳飲料並不能算作奶，很多酸奶的精製糖含量也很高。另外，還要避免睡前喝過多，以免加重胃腸道負擔和起夜。



咖啡 適量飲用咖啡，可以提神醒腦。但每天的咖啡因攝入量應不超過400mg，以免對身體造成不良影響。此外，避免在晚上飲用咖啡，以免影響睡眠。



牛奶和咖啡在某種程度上可以幫助我們調節精神狀態，但並不能從根本上解決問題。想要保持良好的睡眠質量和精神狀態，還需從生活習慣入手，保持健康的生活方式，才能真正實現身心健康。



文／李卓（北京胸科醫院）