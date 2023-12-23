冬季心“疼”花樣多，並非都是“心”病

中評社北京12月23日電／據光明日報報導，有次出門診，一上午看了4個因為“心口窩難受”的患者，他們的表述大同小異：早晨外出心口窩疼、難受，到了中午不舒服的感覺就好多了。我對4位患者進行了細致的檢查，確定他們都患有冠心病。問診時大家不約而同地問道：是不是只要心口窩不舒服就意味著要發生心梗？



相關研究顯示，冬季是冠心病患者最難熬的季節，心絞痛、心梗的發生率明顯高於其他季節，但並不是所有的“心疼”都是“心”病。下面這些情況就需要仔細鑒別。



一種是帶狀疱疹。該病在老年人群中發病率較高，疼痛位置可能在胸部，在疹子未出現之前要仔細鑒別。帶狀疱疹的疼比較劇烈，如電擊或刀割一般，而且有個特點——碰觸或摩擦時會加劇疼痛。



二是肋骨損傷和肋骨炎症。前者有時候不觸摸不疼，深呼吸時卻會有明顯的痛感；後者在受擠壓時疼痛加劇，而心絞痛一般不會有“按著疼”的情況。



三是肺栓塞。這是一種致命性疾病，除了胸痛表現外，還會有呼吸困難和咳血等症狀。與心絞痛“發作時痛，不發作不痛”不同，肺栓塞引起的疼痛是持續性的。



四是胸部神經疼。比如肋間神經痛，常常是瞬間的刺痛，一閃而過，與以“壓迫性、發悶和緊縮感”為主要特點的心絞痛還是有明顯不同的。



五是心臟神經官能症。為短暫的隱痛，位置主要在左胸乳房下附近。症狀多在疲勞之後出現（有時也可耐受重體力活動而無特別不適），平時輕度活動反而覺得很舒服。另外，心臟神經官能症患者總是不自覺地“唉聲嘆氣”，還可能伴有心悸、疲乏和其他神經衰弱的症狀。



（作者：汪芳，系北京醫院心血管內科主任、主任醫師）