中評社北京12月23日電／據新華社報導，健康企業建設是健康中國“細胞”建設的重要組成部分。國家衛生健康委職業健康司副司長、一級巡視員王建冬22日在國家衛生健康委舉辦的新聞發布會上表示，截至目前，全國已建成健康企業近1.9萬家，和2022年相比增加了38.5%，連續三年增長30%以上。



據介紹，自2019年《關於推進健康企業建設的通知》印發以來，各地區、各部門圍繞建立健全管理制度、建設健康環境、營造健康文化等方面積極推進健康企業建設，不斷實踐探索有效的經驗做法，取得一定成效。



王建冬介紹，為提高健康企業建設積極性，國家衛生健康委從2021年起開展“健康企業建設優秀案例征集活動”，目前已經分兩批評選出72個優秀行政案例和300個優秀企業案例，並通過多種形式進行推廣，取得良好社會效應。



與此同時，部分地區在開展健康企業建設活動中出台幫扶政策和具有地方特色的激勵獎勵措施。比如，湖北、四川等地對於各級建成的健康企業，按照不同比例下調企業工傷保險費率；全國四分之一省份對健康企業實行優先推薦申報“五一勞動獎章”等激勵措施，取得良好引領和示範效應。



“從總體成效看，通過持續廣泛深入開展健康企業建設，促進了企業職業健康管理水平不斷提高，工作場所環境和勞動條件不斷改善，進一步保障了勞動者職業健康權益。”王建冬說，近年來，全國新發職業病確診病例呈下降趨勢，2022年全國報告新增職業病病例數比2019年下降40%。



王建冬表示，下一步，將持續營造良好的健康企業建設氛圍，鼓勵各地出台和推廣更多激勵獎勵政策，不斷增強健康企業建設積極性和創造性。