數字人民幣App“上新”功能

中評社北京12月23日電／據中國人民銀行數字貨幣研究所消息，數字人民幣App於近期“上新”，在確保安全的基礎上，提供更加便捷的修改手機號、掛失解掛、重置密碼的方式。用戶在數字人民幣App上，只需要“一鍵操作”，便可以同步更換數字人民幣APP賬號和錢包的手機號。



中國人民銀行數字貨幣研究所介紹說，和傳統的貨幣發行流通體系一樣，數字人民幣採取“雙層運營體系”，即數字人民幣由人民銀行發行，而日常為用戶提供兌換流通服務的是工行、農行、中行、建行等十家運營機構，用戶可以選擇任意運營機構開立一個或多個錢包。不同的是，傳統的金融服務由各家商業銀行在各自的App、網上銀行和櫃台提供服務，如果用戶銀行卡關聯個人信息發生變更，需要分別致電、登陸這些機構App或去機構的櫃台辦理。而用戶的多個數字錢包則可以在數字人民幣App這個公共平台上一鍵管理。



用戶下載數字人民幣App後，僅用手機號就可以創建數字人民幣App賬號並開立錢包，該手機號也將作為賬號登錄名以及錢包關聯手機號。那麼，如果更換手機號，也需要及時在數字人民幣App上更換。



具體來看，用戶更換數字人民幣App賬號的手機號時，賬號下各錢包的關聯手機號也將一次性同步完成修改。用戶可以通過以下三種方式，同步修改賬號和錢包手機號：



方式一：如已登錄賬號，依次點擊“我的”“更多設置”“賬號與安全”“登錄賬號”“更換手機號”。



方式二：如已登錄賬號，點擊錢包首頁，在翻轉後的頁面依次點擊“錢包管理”“錢包手機號”“同步修改手機號”。



方式三：如未登錄賬號，在登錄頁面依次點擊“更多選項”“變更賬號手機號”。

