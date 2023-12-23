中評社北京12月23日電／據人民網報導，近年來，我國快遞業務量屢創新高。特別是自今年3月起，快遞業單月業務量均超百億件，其中，二季度、三季度業務量同比增速均保持兩位數。不過，不少快遞仍有過度包裝之嫌，對環境造成了不小壓力。



近日，國家發展改革委等部門聯合印發了《深入推進快遞包裝綠色轉型行動方案》（以下簡稱《行動方案》），聚焦快遞包裝治理重點領域和突出問題，系統部署了七大行動、三方面保障措施，提出到2025年快遞包裝綠色轉型的行動目標。



對此，國家郵政局發展研究中心副主任王錫彬表示，《行動方案》的出台將發揮重要作用，強化快遞包裝綠色治理，推動構建快遞包裝全鏈條治理新格局。



“快遞包裝綠色治理是一項系統工程，具有鏈條長、主體多、群體廣等特點。在消費側，事關十多億消費者，與每個家庭都息息相關；在供給側，鏈接數以千萬計的電商賣家、製造企業、包裝企業，還有數百萬快遞員等，涉及多個部門職責和地方政府屬地責任。”王錫彬表示，需要從包裝設計、生產銷售、商品交付和廢棄物回收等環節強化全鏈條治理。



針對以上難題，《行動方案》顯然有所準備。王錫彬分析：“《行動方案》注重綜合施策，致力於破解快遞包裝重點領域和突出難題，促進提升快遞包裝的標準化、循環化、減量化和無害化水平。”



一是標準化。針對快遞包裝綠色治理尚未建立覆蓋全鏈條的法律標準體系問題，《行動方案》明確到2025年將全面建立快遞綠色包裝標準體系。



二是循環化。《行動方案》提出，促進電商快遞協同、壓實地方責任，加快培育可循環快遞包裝新模式；同時，進一步提升舊快遞紙箱的回收復用規模，對廢紙箱進行資源化利用。



三是減量化。《行動方案》提出，加強電商快遞協同推進包裝減量，提升電商領域包裝減量化成效，明確到2025年在電商行業培育遴選一批電商快遞減量化典型，大型品牌電商企業快遞包裝現象明顯改善。



四是無害化。《行動方案》強調，堅守底線，絕不能逾越環境保護和人民群眾健康紅線，要求落實禁止使用有毒有害快遞包裝有關規定。全產業鏈條共同發力是快遞包裝減量化標本兼治的關鍵。



王錫彬表示，《行動方案》的另一個特點是注重細化工作舉措，探索全鏈條治理行動路徑。



一是上下游推進減量化升級。《行動方案》從綠色供應鏈的角度，提出快遞包裝減量化專項指導、供應鏈綠色升級兩大行動，著重落實了商品生產者、電商企業、快遞企業主體責任和義務，細化了政府引導指導作用，全環節防止過度包裝。



二是發揮電商平台企業的關鍵作用。《行動方案》提出電商平台企業引領行動，突出電商平台企業的快遞包裝治理責任和重要作用。



三是加快推動可循環快遞包裝應用。目前，可循環快遞包裝規模化應用還面臨成本投入高、協同使用難、回收體系建設難等問題。《行動方案》明確了可循環快遞包裝推廣行動，強調深化可循環快遞包裝規模化應用試點，鼓勵電商平台企業發揮作用，發揮地方屬地責任，完善可循環快遞包裝回收設施。



四是強化快遞包裝監督執法和宣傳。快遞包裝治理涉及面廣、環節多，不僅要壓實工作責任，也要動員社會廣泛參與。為此，《行動方案》提出了監督執法和主題宣傳兩大行動，加大快遞包裝監督執法力度，加大宣傳力度廣度深度，鼓勵行業協會採取自律公約。



促進快遞包裝綠色轉型，重要的是構建好快遞包裝全鏈條治理新格局，推動快遞包裝行業長期可持續發展。王錫彬表示，《方案》通過完善制度機制，促進形成協同共治工作格局。



一是健全部門協同工作機制。推進快遞包裝協同治理，是生產、流通等領域的共同任務，需要強化工作銜接。《行動方案》提出了部門協同創新舉措，明確工作落實總結評估機制，強調郵政、商務等行業管理部門細化目標任務。



二是健全快遞包裝法規標準。法規標準是推動快遞治理的根本保障。《行動方案》明確了完善快遞包裝法規標準的內容，如推動修訂《快遞市場管理辦法》，加快制修訂快遞包裝綠色產品、可循環快遞包裝等重點領域標準。



三是夯實地方屬地責任。《行動方案》專門強調了地方政府的責任，要求地方採取有力措施，完善工作機制、細化任務舉措，抓好工作落實，在快遞包裝執法人員、裝備、經費等方面加大保障力度。（實習生王婧玥對此文亦有貢獻）