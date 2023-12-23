增發國債首批預算下達

中評社北京12月23日電／據經濟日報報導，中央財政在今年四季度增發1萬億元國債。根據增發國債項目實施工作機制確定的第一批項目清單，財政部日前已下達第一批國債資金預算2379億元，聚焦支持災後恢復重建、高標準農田等領域建設。



保障項目建設



首批國債資金預算中，災後恢復重建和提升防災減災能力補助資金1075億元、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設補助資金1254億元、重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金（氣象基礎設施項目建設）50億元。



財政部要求省級財政部門收到中央財政下達的項目預算後，加快分解下達到省級有關部門或下級財政部門。各地區要按照項目實施進度和有關規定，加快撥付、規範使用國債資金，同時加強預算績效管理，切實提高資金使用效益。“下一步，將根據國家工作機制項目審核情況，分批下達其他領域國債資金預算。”財政部預算司司長王建凡說。



為減輕地方配套壓力，此次增發國債一次性提高了對地方的補助比例或補助標準，並加大對中西部地區和受災地區的傾斜支持力度。



“增發國債集中力量支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力，不僅能夠有效保障民生，還能進一步發揮積極的財政政策效能，促進宏觀經濟穩中向好。”北京國家會計學院副院長、教授李旭紅表示。



聚焦三大領域



對於增發國債的資金投向，中央明確了用於災後恢復重建、骨幹防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程等8個方向。按照安排，第一批資金將用於三方面領域建設。

