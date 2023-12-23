中評社北京12月23日電／據經濟日報報導，糧食安全關乎全球穩定、人類福祉以及可持續發展等全球戰略。長期以來，國際社會、各國以及各利益攸關方致力於解決全球糧食不安全問題，包括消除不健康食品、改善營養不良、提高健康食品可及性、減少和消滅饑餓，以及應對與農業糧食系統相關的氣候變化等，在持續努力下取得巨大進步，當前全球饑餓人口比上世紀90年代減少了3億。儘管如此，糧食不安全問題仍在2023年繼續困擾全球，影響糧食安全的各種因素猶存，局部地區和部分國家出現糧食危機，全球糧食安全形勢依然嚴峻。



聯合國糧食及農業組織及世界糧食計劃署等相關國際組織的報告顯示，2023年全球糧食安全經歷了複雜挑戰和嚴重衝擊。



總體來看，影響2023年全球糧食安全的諸多因素大體仍與往年相同。衝突戰亂及動蕩、氣候變化帶來的極端天氣事件及自然災害，仍是造成2023年全球糧食不安全的兩大肇因。全球70%的饑餓人口生活在衝突戰亂地區，氣候危機又推動全球饑餓及糧食不安全狀況急劇惡化。2023年，新冠疫情後全球經濟復甦乏力且增長放緩，俄烏衝突持續，巴以衝突爆發並嚴重升級，大宗商品和能源市場動蕩，食品、農業投入品和能源價格上漲，耕地減少或荒廢，不平等和貧富差距加大，這些因素交織叠加，衝擊全球糧食生產、運輸及供應，威脅全球糧食供應鏈，增大全球糧食安全不確定性，局部地區和部分國家發生糧食危機。



聯合國糧食及農業組織等發布的最新一期《世界糧食安全和營養狀況報告》顯示，當前全球饑餓和營養不良危機規模巨大，影響廣泛。目前全球約有7.35億饑餓人口，高於2019年的6.13億。處於糧食不安全狀況的全球人口占比從2019年的25.3%大幅增長至2022年的29.6%。在新冠疫情暴發後的短短兩年內，全球面臨嚴重糧食不安全風險的人數從疫情前的53個國家的1.35億人增加到2023年的79個國家的3.45億人，多達7.83億人面臨長期饑餓威脅。世界糧食計劃署對其開展工作的78個國家評估後認為，2023年全球超過3.33億人面臨嚴重等級的糧食不安全，與新冠疫情前的水平相比，這一數字令人震驚地增加了近2億。



全球營養不良狀況亦未明顯改善。目前全球數億人無法獲得健康飲食，兒童營養不良及發育遲緩、孕產婦貧血等狀況亦未得到大幅改善。2019年以來，新冠疫情持續且反復、氣候變化衝擊和俄烏衝突等因素引發全球動蕩，全球新增饑餓人口超過1.22億。聯合國糧食及農業組織、國際農業發展基金、聯合國兒童基金會、世界衛生組織和世界糧食計劃署等5家機構對2023年全球糧食安全發出警告稱，如果放任糧食不安全態勢發展，各國將無法如期實現到2030年消除饑餓的可持續發展目標。該警告還指出，到2030年實現可持續發展議程“零饑餓”目標的願景無疑將面臨巨大挑戰，到2030年，預計全世界仍將有近6億人面臨饑餓威脅。該警告呼籲，鑒於糧食不安全和營養不良背後的主要驅動因素已成為全球“新常態”，各利益攸關方別無選擇，唯有加倍努力，推動農業糧食系統轉型，以實現可持續發展目標下關於農業和糧食的各項具體目標。

