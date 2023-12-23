中評社北京12月23日電／據人民網報導，記者從農業農村部獲悉，2023年全國農墾經濟運行情況總體良好，預計實現生產總值6557.89億元（不含新疆生產建設兵團），比上年增長8.3%。



農業農村部相關負責人介紹2023年農墾經濟運行情況時表示，糧食再獲豐收，農業生產保持良好發展態勢，工業生產保持平穩增長，投資和外貿略有下降；全國農墾企業經營平穩恢復，主要經營指標總體保持穩定，與2022年末實際相比，預計全國農墾企業資產規模穩步擴大，營業總收入均有所增長。



在生產總值方面，第一產業增加值為1576.09億元，比上年增加102.68億元，增長7.0%；第二產業增加值為2835.93億元，比上年增加328.15億元，增長13.1%；第三產業增加值為2145.88億元，比上年增加74.28億元，增長3.6%。三次產業增加值占生產總值的比重分別為24.0%、43.3%和32.7%，對經濟增長的貢獻率分別為20.3%、65.0%和14.7%。預計全年農墾工業總產值8914.54億元，比上年增加240.59億元、增長2.8%。全年全國農墾固定資產投資預計完成2563.40億元，全年外貿出口供貨商品金額預計125.35億元。



糧食生產是農墾經濟的重要一環。2023年農墾糧食生產穩定增長，糧食播種面積和產量保持在高位。數據顯示：全年農墾糧食種植面積7785萬畝，比上年增加122萬畝；其中大豆1700萬畝，比上年增加23萬畝。“預計糧食總產量超過788億斤，比上年增產18億斤。”該負責人說。