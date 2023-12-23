2023成都冬季冰雪溫泉旅遊季在大邑啟幕

中評社北京12月23日電／據新華社報導，來雪山之巔擁抱冰雪與速度，到西嶺酒市圍爐感受煙火氣……12月21日，由四川省文化和旅遊廳指導，成都市文化廣電旅遊局、成都市體育局、大邑縣人民政府、成都文旅集團主辦的“歡樂冰雪季·南國冰雪節”2023成都冬季冰雪溫泉旅遊季在大邑縣西嶺雪山啟幕，第24屆南國國際冰雪節同時拉開序幕。



啟動儀式現場，2023成都文旅冬季旅遊推介情景劇呈現了豐富多彩的冬季旅遊新場景、新線路、新活動，為市民遊客提供了一份冬日“轉耍”指南。“雪山之巔國風大秀”上，《旗舞》《青綠》《大唐盛世》等節目與“國風秀”穿插呼應，演繹華夏之美，繪就一幅幅唯美典雅的國畫。



據瞭解，本次冰雪溫泉旅遊季活動期間，成都市大邑縣整合冬季文旅消費資源，在雪山旅遊廊道沿線推出西嶺酒市、花水灣冰雪溫泉造物節、䢺江賞梅煮酒等“成都新十二月市”新消費場景，“山上滑雪，山下泡溫泉”，形成“一冷一熱”“一動一靜”的獨特旅遊體驗。



冰雪季期間，西嶺雪山景區將持續對旅遊服務進行優化完善。升級酒店住宿體系，增加湯池入戶、管家服務等新的住宿場景；提升滑雪大廳功能，增設定制線路客戶接待區、兒童游憩區等，營造溫馨、舒心的游覽環境；推出國漫“封神榜”、奇幻“山海經”、國風漢服秀、元旦迎新詩詞大會、春節傳承非遺等文化活動，舉辦2024大眾滑雪比賽、成都市青少年滑雪錦標賽、2024年世界雪日暨國際兒童滑雪節等賽事活動。



大邑旅遊資源富集，經過多年精心打造，目前擁有安仁古鎮國家5A級旅遊景區，4個國家4A級旅遊景區，安仁、新場2個國家級歷史文化名鎮，是全國縣域旅遊綜合實力百強縣、天府旅遊名縣。