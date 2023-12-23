四川多措並舉做好電力迎峰度冬準備

中評社北京12月23日電／據新華社報導，記者12月22日從國網四川省電力公司獲悉，連日來，四川多地迎來強降溫天氣，電網用電負荷不斷攀升，迎峰度冬保供電進入關鍵時期。預計今冬四川最大用電負荷將達5400萬千瓦，同比增長14.5%。四川提前部署、多措並舉，全方位做好電力迎峰度冬各項準備。



據悉，今年9月，國網四川電力即啟動迎峰度冬電力供需平衡測算，滾動分析研判全網電力供需形勢，提前部署保供工作。政企協同完成了度冬存煤蓄水目標，同時，對接西北、華中、華北等網省公司，爭取加大外購電規模，目前已落實今冬明春外購電114億千瓦時。



在興隆湖東南側110千伏紅星變電站建設現場，建設人員正在對變壓器、GIS等電力設備進行最後調試。該站預計將於本月月底建成投運，建成後將提升區域供電能力10萬千瓦。



據悉，在電網補強方面，國網四川電力提前行動，加速推進攀西電網優化改造工程，項目核心工程月城Ⅱ500千伏開關站已於12月初投入運行；推進電網迎峰度冬20項重點工程建設，目前已完成樂山南、成都清泉、宜賓屏山等17項，餘下工程將在年內全部建成，預計提升成都等負荷中心供電能力320萬千瓦；完成69項500千伏、379項220千伏檢修工作，保障電網設備和主力機組度冬前應修必修。



在國網天府新區供電公司供電服務指揮大廳，值班人員正在智慧保電指揮系統上查看當前的電網負荷情況。記者瞭解到，該系統集成電網現代智慧生產管控平台，匯集氣象信息、輸變配設備運行、用電負荷等各類實時數據，可在迎峰度冬期間為保電指揮值守人員提供更全面更直觀的現場管控參考，提升搶修等工作質效。該系統目前已在成都、自貢等地市全覆蓋應用。



國網四川電力細化研判度冬期間用電負荷需求，落實工商業分時電價政策，“電力精算師”“電管家”等團隊開展用戶走訪，推廣節約用電典型案例，開展“e起節電”活動，營造全社會節約用電氛圍；為應對冬季可能發生的低溫雨雪冰凍災害等極端惡劣天氣，完善電網風險防控與反事故預案，開展專項演練，實施度冬保供24小時應急值守，1.8萬餘名電力人員隨時待命，全面做好除冰裝備、應急電源、搶險物資等各項應急準備工作。