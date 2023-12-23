深汕聯手舉辦產業園和新能源汽車招商推介會

中評社北京12月23日電／據新華網報導，以“深汕攜手·發展共贏”為主題的2023深圳市－汕尾市產業轉移合作園暨新能源汽車產業專題推介會22日在深圳舉辦。



深圳市－汕尾市產業轉移合作園位於深汕合作拓展區內，由深圳、汕尾共建共享共管。深汕合作拓展區規劃面積約33平方公里，重點布局新能源汽車配套、新材料、新一代信息技術、高端裝備製造、現代農業等五大產業。汕尾市委副書記、市長鄭海濤表示，將通過產業轉移合作園進一步釋放“深圳＋汕尾”紅利，為兩地高質量發展蓄勢增能。



今年是深圳攜手汕尾對口幫扶協作的第十年。多年來，汕尾在城市建設、營商環境、產業發展等方面對標深圳，以產城融合理念發揮汕尾資源禀賦優勢，通過實施“深度融灣”示範工程，以“鏈條延伸、集群共建”為主線，探索“深圳總部＋汕尾基地”“深圳鏈主＋汕尾配套”等共建模式，全力打造產業轉移首選地、產業鏈延伸首選區、產業集群配套基地，吸引龍頭企業落戶汕尾。



深圳對口幫扶協作汕尾指揮部指揮長戴斌告訴記者，深汕特別合作區正在全力建設“新一代世界一流汽車城”，這給汕尾產業發展帶來了前所未有的機遇。據瞭解，目前比亞迪陸河基地已在汕尾建立了年產值百億元的儲能項目，紅草基地已形成規模化的汽車零部件項目，陸河新能源汽車研發測試基地也已開工，預計比亞迪在汕尾的投資項目年產值將超180億元。



與此同時，弗迪科技、銘德智能製造、立威新能源合成材料等多個新能源汽車產業項目也相繼落戶汕尾；東風李爾、京西重工、悠跑科技、力勁科技等汽車產業鏈上下游頭部企業也落戶深汕特別合作區。新能源汽車產業集群效應越發突出。



目前，汕尾正在加快制定出台《汕尾市關於支持新能源汽車產業高質量發展的若干政策措施》，擬從支持新能源汽車產業做大做強、創新發展、新能源汽車推廣應用、財稅等方面為企業發展提供全成長周期、全鏈條的服務。



深圳市新能源汽車產業協會執行會長、秘書長劉華表示，汕尾的區位優勢、空間優勢、優惠政策及其在基礎設施、產業發展、民生等領域的不斷投入，正成為眾多新能源汽車企業青睞汕尾、投資汕尾的資源要素。