浙江持續擦亮民營經濟“金名片”

中評社北京12月23日電／據新華社報導，改革開放45年來，之江兒女憑借“四千精神”，書寫了浙江經濟發展的傳奇。其中，民營經濟是浙江經濟的最大特色、最大資源和最大優勢，是浙江高質量發展的“金名片”。



過去幾年，受諸多因素影響，世界經濟始終籠罩著一層陰霾。環顧國內，中國經濟前景光明，但也存在有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等情況。民營企業是受當前經濟形勢影響最大的領域之一。



“信心比黃金更珍貴”，對於浙江民營經濟來說，尤為如此。



12月20日，20位民營企業家受邀參加浙江省委經濟工作會議。“此時不拼，更待何時！”浙江民營企業家紛紛表示，經濟工作會議既直面新問題新挑戰，也提出了切實有效的舉措，在新趨勢新變化的關鍵時期指明了方向、鼓舞了信心。



一切成就，都是拼出來、幹出來、奮鬥出來的。正泰集團、西子聯合控股集團等浙江民營企業都是憑著“四千精神”發展壯大起來的。



從溫州樂清生產低壓電器起步，浙商總會會長、正泰集團董事長南存輝帶領企業主動促進傳統製造業轉型升級，培植新興技術與服務產業，向能源互聯網服務企業跨越發展。如今，正泰集團已發展成為全球化的智慧能源系統解決方案提供商，業務遍及140多個國家和地區，全球員工4萬餘名，2022年集團營業收入1237億元。



“中央經濟工作會議和浙江省委經濟工作會議先後召開，極大增強了企業發展的信心和決心。”南存輝表示，正泰今後將密切把握數字經濟與綠色低碳等新興產業高速發展的新態勢，搶抓全球戰略新興產業投資建設發展新機遇，持續錨定數智化、綠色化、低碳化發展方向，堅持創新驅動，創造新動能、續寫創新史，進一步引導浙商群體發揚企業家精神，激發創業創新創富活力。

